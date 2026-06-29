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Vaibhav Sooryavanshi Debut: इंग्लैंड के खिलाफ भी वैभव को नहीं मिलेगी डेब्यू का मौका? कोच ने दिया ऐसा जवाब; सुन सब हैरान

Vaibhav Sooryavanshi: अब भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ 1 जुलाई से पांच मुकाबलों का टी20 सीरीज खेलेगी. वहीं इंग्लैंड सीरीज में वैभव के डेब्यू को लेकर इंडिया के असिस्टेंट कोच रयान टेन डोएशेट ने बड़ा बयान दिया है.

By: Divyanshi Singh | Published: June 29, 2026 3:22:44 PM IST

वैभव सूर्यवंशी का कब होगा डेब्यू?
वैभव सूर्यवंशी का कब होगा डेब्यू?


Vaibhav Sooryavanshi: आयरलैंड के खिलाफ दो टी-20 मुकाबले के सीरीज में भारतीय टीम को 2-0 से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. इस सीरीज में हार से ज्यादा किसी चीज की चर्चा हुई तो वो है 15 साल के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू की, हालांकि आयरलैंड सीरीज में वैभव को प्लेइंग-11 में शामिल नहीं किया गया. अब भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ 1 जुलाई से पांच मुकाबलों का टी20 सीरीज खेलेगी. वहीं इंग्लैंड सीरीज में वैभव के डेब्यू को लेकर इंडिया के असिस्टेंट कोच रयान टेन डोएशेट ने बड़ा बयान दिया है. डोएशेट ने वैभव सूर्यवंशी को इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तैयार बताया है, लेकिन यह भी साफ किया है कि 15 साल के इस बैटिंग सेंसेशन को उसी प्रोसेस से गुजरना होगा, जिससे टीम के दूसरे खिलाड़ियों को डेब्यू करने से पहले गुजरना पड़ा है.

असिस्टेंट कोच ने क्या कहा? 

मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सूर्यवंशी के बारे में सवाल पूछा गया, तो टेन डोएशेट ने कहा, “वह (सूर्यवंशी) इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए बिल्कुल तैयार है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन संजू सैमसन भी एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने तीन महीने पहले हमें वर्ल्ड कप जिताने में बहुत मदद की.” “उसका आईपीएल काफी अच्छा रहा है, और प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देना और प्लेयर्स को मैसेज देना जरूरी है, हम चाहते हैं कि लोग टीम में लंबे समय तक रहें.”

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उन्होंने कहा “हम सभी वैभव को खेलते हुए देखने के लिए एक्साइटेड हैं, लेकिन उसे भी उसी प्रोसेस से गुज़रना होगा, लेकिन निश्चित रूप से इसमें कोई शक नहीं है कि वह कितना अच्छा है.” 

आईपीएल 2026 में किया कमाल 

आईपीएल में वैभव ने अपने बल्ले से कई तुफानी पारियां खेली. उन्होंने राजस्थान के लिए 230 से ज़्यादा के ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट बल्लेबाजी की और आईपीएल 2026 के टॉप स्कोरर रहें. उन्होंने टूर्नामेंट में कुल 776 रन बानए और कई अवार्ड अपने नाम किए. वैभव को उनके शानदार प्रर्दशन के लिए मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के साथ-साथ सीजन का इमर्जिंग प्लेयर भी चुना गया.

इस बड़े रिकॉर्ड को करेंगे अपने नाम 

भारत के प्लेइंग-11 में वैभव के शामिल होने का इंतजार और बढ़ने की उम्मीद हैं क्योंकि भारत का इंग्लैंड दौरे पर जा रही है. जहां 5 मुकाबले के सीरीज का पहला मुकाबसा चेस्टर-ले-स्ट्रीट में शुरू होगा. अगर वह इस टूर के दौरान भारतीय टीम में डेब्यू करते हैं, तो वह भारत के सबसे कम उम्र के इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे. बता दें कि ये रिकॉर्ड अभी सचिन तेंदुलकर के नाम है, उन्होंने 16 साल की उम्र में भारतीय टीम में डेब्यू किया था. 

Tags: Vaibhav Sooryavanshi
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