IND vs ENG 5th T20 Live Streaming: किस समय पर होगा भारत इंग्लैंड का 5वां T20, जानें टीवी और ऑनलाइन पर कब और कहाँ देखें मैच

IND vs ENG 5th T20 Live Streaming: भारत शनिवार को पांच मैचों की टी20 सीरीज के अंतिम मैच में इंग्लैंड से भिड़ेगा और ब्रिटेन के अपने निराशाजनक दौरे का अंत जीत के साथ करने का लक्ष्य रखेगा.

आइये जानते हैं इस सीरीज के आखिरी मैच का लाइव प्रसारण टीवी पर और ऑनलाइन कहां और कैसे देख सकते हैं.

भारत की खराब परफॉर्मेंस

नॉटिंघम में तीसरे मैच में भारतीय टीम को 125 रनों की करारी हार (जो रनों के अंतर से भारत की अब तक की सबसे बड़ी हार थी) का सामना करना पड़ा. इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपने सबसे खराब प्रदर्शनों में से एक का सामना किया और चौथा टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच मात्र 37 गेंदों के अंतर से हार गया. इंग्लैंड ने मात्र 13.5 गेंदों में 159 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया, जिससे यह सभी टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में लक्ष्य का बचाव करते हुए भारत का तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन बन गया. इस सीरीज हार का मतलब यह भी था कि सात वर्षों में पहली बार भारतीय टीम लगातार दो टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज हार गई, जिससे श्रेयस अय्यर की कप्तानी की शुरुआत खराब रही.

भारत बनाम इंग्लैंड के पांचवें टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच का सीधा प्रसारण और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग

भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवां टी20 मैच शनिवार, 11 जुलाई को इंग्लैंड के साउथेम्प्टन स्थित रोज बाउल स्टेडियम में खेला जाएगा. मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे शुरू होगा, टॉस शाम 6:30 बजे होगा. भारत में, भारत बनाम इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले पांचवें टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उपलब्ध होगा. इसके अलावा ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की बात करें तो भारत में, भारत बनाम इंग्लैंड के पांचवें टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग सक्रिय सदस्यता वाले JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

भारत बनाम इंग्लैंड 5वें टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच के लिए टीमों की सूची

भारत: श्रेयस अय्यर (कप्तान), संजू सैमसन, ईशान किशन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा , तिलक वर्मा, अक्षर पटेल , शिवम दुबे , सूर्यांश शेडगे, अर्शदीप सिंह , रवि बिश्नोई , वैभव सूर्यवंशी, प्रिंस यादव, वाशिंगटन सुंदर , प्रसिद्ध कृष्णा

इंग्लैंड: हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), फिलिप साल्ट, जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम कुरेन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, साकिब महमूद, आदिल राशिद, ल्यूक वुड, जॉर्डन कॉक्स, जेम्स कोल्स, रेहान अहमद और सन्नी बेकर