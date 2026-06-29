IND vs ENG 1st T20I Live Streaming: शर्मनाक हार के बाद वैभव सूर्यवंशी का इंग्लैंड में दिखेगा जलवा? जानें कब और कहां देखें पहला मुकाबला

IND vs ENG 1st T20I Live Streaming: आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों के सीरीज में टीम इंडिया को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया की यह पहली टी20 सीरीज थी. लंबे इंतजार के बाद टीम टी20 सीरीज हार गई. श्रेयस अय्यर के पास इंग्लैंड दौरे पर खुद को साबित करने का मौका होगा. टीम इंडिया 2014 के बाद से इंग्लैंड के खिलाफ कोई टी20 सीरीज नहीं हारी है. तो चलिए जानते हैं कि इन दोनों टीमों के बीच टी20 सीरीज का पहला मैच कब और कहां खेला जाएगा. इस बार, सीरीज का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स पर नहीं किया जाएगा.

इंग्लैंड और भारत के बीच पहला टी20 मैच कब खेला जाएगा?

टीम इंडिया का इंग्लैंड दौरा 1 जुलाई से शुरू होने वाला है. पहला टी 20 मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे शुरू होगा. आधे घंटे पहले, दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर उतरेंगे.

इंग्लैंड और भारत के बीच पहला टी 20I कहां खेला जाएगा?

इंग्लैंड और टीम इंडिया के बीच टी20I सीरीज का पहला मैच चेस्टर-ले-स्ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड में खेला जाएगा.

इंग्लैंड और इंडिया के बीच पहले टी20I की लाइव स्ट्रीमिंग?

इंग्लैंड और टीम इंडिया के बीच इस मैच को लाइव देखने के लिए फैंस को सोनी नेटवर्क पर जाना होगा. मैच को टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स चैनल पर लाइव देखा जा सकता है, जबकि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इसे सोनी लिव ऐप पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा.

इंग्लैंड और इंडिया दोनों टीमों की पूरी टीम

टीम इंडिया: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा (उप-कप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, और वैभव सूर्यवंशी

टीम इंग्लैंड: हैरी ब्रूक (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, सोनी बेकर, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर, जेम्स कोल्स, जॉर्डन कॉक्स, सैम करन, लियाम डॉसन, विल जैक्स, साकिब महमूद, आदिल राशिद, फिल सॉल्ट, जोश टंग, ल्यूक वुड.