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IND vs ENG 1st ODI Head-to-Head: आज एजबेस्टन में दिखेगा कोहली का ‘विराट’ शो? आंकड़े देख इंग्लैंड की बढ़ी टेंशन

IND vs ENG 1st ODI Head-to-Head: शुभमन गिल की कप्तानी में आज भारत बनाम इंग्लैंड वनडे सीरीज का पहला मुकबाला खेला जाएगा. तो चलिए जानते हैं कि एक दिवसीय क्रिकेट में किस टीम का पलड़ा भारी है.

By: Divyanshi Singh | Published: July 14, 2026 1:36:51 PM IST

भारत बनाम इंग्लैंड पहला वनडे हेड-टू-हेड
भारत बनाम इंग्लैंड पहला वनडे हेड-टू-हेड


IND vs ENG 1st ODI Head-to-Head: इंडिया और इंग्लैंड के बीच पहला वनडे आज है, और फैंस जीत की उम्मीद कर रहे हैं। इस टूर पर लगातार चार हार ने फैंस को निराश किया है. विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह जैसे दिग्गज इस टीम का हिस्सा हैं, तो कई ऐसे खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने टी 20 में निराश किया है. इसलिए आज उनका भी टेस्ट होगा. श्रेयस अय्यर वाइस-कैप्टन हैं, और उन्होंने अब तक एक कैप्टन के तौर पर निराश किया है. तो चलिए जानते हैं कि वनडे में किस टीम का पलड़ा भारी है.

IND vs ENG 1st वनडे कहां होगा?

इंडिया और इंग्लैंड के बीच पहला वनडे बर्मिंघम के एजबेस्टन में होगा. इंडिया ने इस ग्राउंड पर 12 वनडे खेले हैं, जिनमें से आठ जीते हैं. इंडिया ने 2019 वनडे वर्ल्ड कप में यहाँ दो मैच खेले थे, जिसमें बांग्लादेश के खिलाफ जीत और इंग्लैंड के खिलाफ हार मिली थी.

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IND vs ENG 1st वनडे के लिए टॉस कब होगा?

इंडिया बनाम इंग्लैंड पहले वनडे के लिए टॉस लोकल टाइम के हिसाब से सुबह 10:30 बजे होगा. टॉस IST के हिसाब से दोपहर 3:00 बजे होगा.

भारत बनाम इंग्लैंड पहला वनडे कितने बजे शुरू होगा?

मैच लोकल टाइम के हिसाब से सुबह 11 बजे और IST के हिसाब से दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा.

इंडिया बनाम इंग्लैंड पहला वनडे कौन सा चैनल लाइव दिखाएगा?

इंडिया बनाम इंग्लैंड पहला वनडे भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव दिखाया जाएगा.

इंडिया बनाम इंग्लैंड पहला वनडे कौन सा ऐप लाइव स्ट्रीम करेगा?

इंडिया बनाम इंग्लैंड पहला वनडे JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा.

इंडिया vs इंग्लैंड ODI: हेड-टू-हेड

  • मैच खेले: 110
  • इंडिया जीता: 61
  • इंग्लैंड जीता: 44
  • कोई रिज़ल्ट नहीं: 3
  • टाई: 2

भारतीय टीम

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, ईशान किशन (विकेटकीपर), केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, श्रेयस अय्यर, प्रसिद्ध कृष्णा, वाशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बरार, प्रिंस यादव, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह।

इंग्लैंड टीम

हैरी ब्रूक (कप्तान), जो रूट, बेन डकेट, जैकब बेथेल, लियाम डॉसन, आदिल राशिद, जोस बटलर, जोफ्रा आर्चर, साकिब महमूद, सैम कुरेन, जोश टंग, टॉम बैंटन, विल जैक्स, गस एटकिंसन, जेम्स कोल्स, रेहान अहमद।

Tags: IND vs ENG
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