IND VS AFG: सिर्फ 30 रन… इतिहास रचने से 1 कदम दूर दिग्गज, पहले टेस्ट में कर पाएगा ऐसा?

अफगानिस्तान के अनुभवी ऑलराउंडर रहमत शाह भारत के खिलाफ 6 जून से शुरू होने वाले एकमात्र टेस्ट मैच में एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं. मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले इस मुकाबले में अगर रहमत 30 रन बना लेते हैं, तो वह टेस्ट क्रिकेट में 1000 रन पूरे करने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज बन जाएंगे. रहमत शाह इस समय अफगानिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं.

उन्होंने 11 टेस्ट मैचों में 46.19 की शानदार औसत से 970 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 3 शतक और 5 अर्धशतक भी निकले हैं. अफगानिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की सूची में हश्मतुल्लाह शाहिदी 771 रन के साथ दूसरे और इब्राहिम जादरान 602 रन के साथ तीसरे स्थान पर हैं. इसके अलावा असगर अफगान और अफसर जजई भी इस सूची में शामिल हैं. रहमत शाह का अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन 2024 में श्रीलंका के खिलाफ आया था. उस एकमात्र टेस्ट मैच में उन्होंने 145 रनों की शानदार पारी खेली थी. उनकी यह पारी आज भी अफगानिस्तान के टेस्ट इतिहास की सबसे बेहतरीन पारियों में गिनी जाती है.

रहमत ने खेला सिर्फ 1 मैच

भारत के खिलाफ रहमत ने अब तक सिर्फ एक टेस्ट मैच खेला है. साल 2018 में बेंगलुरु में खेले गए उस मुकाबले में उन्होंने केवल 18 रन बनाए थे. दिलचस्प बात यह है कि वही उनका टेस्ट डेब्यू मैच भी था. इस बार अफगानिस्तान की टीम में स्टार स्पिनर राशिद खान नहीं हैं. ऐसे में रहमत शाह पर बल्लेबाजी के साथ-साथ नेतृत्व की भी बड़ी जिम्मेदारी होगी. वह नंबर-3 पर बल्लेबाजी करते हुए टीम को मजबूत शुरुआत दिलाने की कोशिश करेंगे.

अफगानिस्तान देगा कड़ी टक्कर?

2018 में जब अफगानिस्तान ने भारत के खिलाफ अपना पहला टेस्ट खेला था, तब टीम को दो दिन के अंदर ही हार का सामना करना पड़ा था. लेकिन अब कप्तान हश्मतुल्लाह शाहिदी को उम्मीद होगी कि उनकी टीम इस बार ज्यादा कड़ी टक्कर देगी और भारतीय टीम को चुनौती पेश करेगी.