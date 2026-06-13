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Rahmanalluh Gurbaz का शतक, भारतीय गेंदबाजों को जमकर कूटा, तोड़े कई बड़े रिकॉर्ड…

Rahmanullah Gurbaz Century: गुरबाज ने भारत के खिलाफ धर्मशाला वनडे में केवल 48 गेंदों में शतक लगाकर इतिहास रच दिया. वह अफगानिस्तान के लिए सबसे तेज वनडे शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए.

By: Satyam Sengar | Published: June 13, 2026 7:28:19 PM IST

रहमानुल्लाह गुरबाज ने ठोकी सेंचुरी.
रहमानुल्लाह गुरबाज ने ठोकी सेंचुरी.


अफगानिस्तान के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज रहमनुल्लाह गुरबाज ने भारत के खिलाफ धर्मशाला में खेले गए पहले वनडे मैच में शानदार बल्लेबाजी करते हुए इतिहास रच दिया. बारिश से प्रभावित इस मुकाबले में गुरबाज ने तूफानी शतक लगाकर कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए. बारिश के कारण मैच को 25-25 ओवर का कर दिया गया था. ऐसे में अफगानिस्तान को तेज शुरुआत की जरूरत थी और गुरबाज ने यह जिम्मेदारी बखूबी निभाई.
उन्होंने भारतीय गेंदबाजों पर शुरुआत से ही हमला बोला और केवल 48 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया. इसके साथ ही वह अफगानिस्तान की ओर से वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए. इससे पहले यह रिकॉर्ड मोहम्मद शहजाद और करीम सादिक के नाम था, जिन्होंने 72-72 गेंदों में शतक बनाए थे. गुरबाज ने इस रिकॉर्ड को 24 गेंद पहले तोड़कर नया इतिहास रच दिया. उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी की बदौलत अफगानिस्तान ने तेज रन गति से स्कोर आगे बढ़ाया.

भारत के खिलाफ बना बड़ा रिकॉर्ड

गुरबाज का यह शतक सिर्फ अफगानिस्तान के लिए ही खास नहीं रहा, बल्कि भारत के खिलाफ भी एक बड़ा रिकॉर्ड बन गया. वह भारत के खिलाफ सबसे तेज वनडे शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं. इस सूची में पहले स्थान पर पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी हैं, जिन्होंने 2005 में कानपुर में केवल 45 गेंदों में शतक लगाया था. 48 गेंदों में शतक लगाकर गुरबाज ने जेम्स फॉल्कनर, एबी डिविलियर्स और माइकल ब्रेसवेल जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया. इन सभी बल्लेबाजों ने भारत के खिलाफ 57 गेंदों में शतक लगाए थे.

अफगानिस्तान की बल्लेबाजी की नई पहचान

गुरबाज की इस पारी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह अफगानिस्तान के सबसे खतरनाक सीमित ओवर बल्लेबाजों में से एक हैं. जब अफगानिस्तान का स्कोर 16.3 ओवर में 144/5 था, तब टीम का रन रेट 8.73 का था. उनकी इस यादगार पारी को अफगानिस्तान क्रिकेट इतिहास की सबसे बेहतरीन वनडे पारियों में गिना जाएगा.

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Tags: india vs afghanistan
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