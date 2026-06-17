Home > क्रिकेट > IND vs AFG: नीतिश रेड्डी ज्यादा अनुभवी, फिर प्रिंस यादव को क्यों कराया डेब्यू, क्या बोले कप्तान?

IND vs AFG: नीतिश रेड्डी ज्यादा अनुभवी, फिर प्रिंस यादव को क्यों कराया डेब्यू, क्या बोले कप्तान?

भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरे वनडे में नितीश कुमार रेड्डी चोट के कारण नहीं खेल सके. उनकी जगह तेज गेंदबाज प्रिंस यादव को अंतरराष्ट्रीय डेब्यू का मौका मिला. कप्तान शुभमन गिल ने टॉस के बाद टीम चयन और मैच की रणनीति पर खुलकर बात की.

By: Satyam Sengar | Published: June 17, 2026 3:48:58 PM IST

भारत बनाम अफगानिस्तान दूसरे वनडे मैच में नीतिश रेड्डी क्यों नहीं खेल रहे.
भारत बनाम अफगानिस्तान दूसरे वनडे मैच में नीतिश रेड्डी क्यों नहीं खेल रहे.


भारत और अफगानिस्तान के बीच लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम ने अपनी प्लेइंग इलेवन में तीन बड़े बदलाव किए. टीम प्रबंधन ने नितीश कुमार रेड्डी, प्रसिद्ध कृष्णा और हर्ष दुबे को बाहर रखा. उनकी जगह यशस्वी जायसवाल, कुलदीप यादव और तेज गेंदबाज प्रिंस यादव को टीम में शामिल किया गयाप्रिंस यादव को इस मुकाबले में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने का मौका मिला. वह इस सीरीज में डेब्यू करने वाले भारत के तीसरे खिलाड़ी बने. वहीं, यशस्वी जायसवाल और कुलदीप यादव की भी टीम में वापसी हुई.

टॉस के बाद भारतीय कप्तान शुभमन गिल और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने पुष्टि की कि ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी चोट के कारण चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे. बीसीसीआई ने बताया कि उनके बाएं पैर की जांघ में दर्द है और मेडिकल टीम उनकी स्थिति पर लगातार नजर रख रही है.

You Might Be Interested In

पहले वनडे में किया था शानदार प्रदर्शन

नितीश कुमार रेड्डी ने धर्मशाला में खेले गए पहले वनडे में भारत की जीत में अहम योगदान दिया था. भारत को 195 रन के लक्ष्य का पीछा करते समय उनकी बल्लेबाजी की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन गेंदबाजी में उन्होंने चार ओवर में दो महत्वपूर्ण विकेट लिए थे. उन्होंने शतक लगाने वाले रहमानुल्लाह गुरबाज और अनुभवी खिलाड़ी मोहम्मद नबी को आउट किया थारेड्डी को आगामी आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए भारत की टी20 टीम में भी शामिल किया गया है. ऐसे में उनकी फिटनेस पर चयनकर्ताओं की नजर बनी रहेगी.

शुभमन गिल ने बताई टॉस के बाद की रणनीति

दूसरी ओर, अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. यह मुकाबला अफगानिस्तान के लिए करो या मरो जैसा था. कप्तान शुभमन गिल ने कहा कि भारत भी पहले गेंदबाजी करना चाहता था क्योंकि टीम केवल पांच मुख्य गेंदबाजों के साथ खेल रही थीगिल ने कहा कि ऐसे मुकाबले खिलाड़ियों को कठिन परिस्थितियों में खेलने का अनुभव देते हैं. चाहे बड़े लक्ष्य का पीछा करना हो या छोटे स्कोर का बचाव करना, इन हालात में टीम का प्रदर्शन भविष्य के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होता है.

Tags: IND vs AFG
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

क्या AI खा जाएगा आपकी नौकरी? रोबोट्स को ट्रेनिंग दे...

June 17, 2026

माथे पर क्यों लगाया जाता है तिलक?

June 16, 2026

सत्तू खाने से मिलते हैं कई बेहतरीन फायदे

June 16, 2026

स्किन को हेल्दी रखने के लिए कौन से फल खाएं?

June 16, 2026

क्या है अपूर्वा मुखर्जी की ‘दुबई शेख’ कॉन्ट्रोवर्सी?

June 16, 2026

चेहरे पर आ गई हैं झुर्रियां, आज से ही खाएं...

June 16, 2026
IND vs AFG: नीतिश रेड्डी ज्यादा अनुभवी, फिर प्रिंस यादव को क्यों कराया डेब्यू, क्या बोले कप्तान?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

IND vs AFG: नीतिश रेड्डी ज्यादा अनुभवी, फिर प्रिंस यादव को क्यों कराया डेब्यू, क्या बोले कप्तान?
IND vs AFG: नीतिश रेड्डी ज्यादा अनुभवी, फिर प्रिंस यादव को क्यों कराया डेब्यू, क्या बोले कप्तान?
IND vs AFG: नीतिश रेड्डी ज्यादा अनुभवी, फिर प्रिंस यादव को क्यों कराया डेब्यू, क्या बोले कप्तान?
IND vs AFG: नीतिश रेड्डी ज्यादा अनुभवी, फिर प्रिंस यादव को क्यों कराया डेब्यू, क्या बोले कप्तान?