IND vs AFG: अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज में भारत के इन 5 खिलाड़ियों पर रहेंगी नजरें, क्या कर पाएंगे अच्छा प्रदर्शन?

IND vs AFG T20: भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज की शुरुआत 13 सितंबर से होने वाली है. इस सीरीज में भारत के कई ऐसे खिलाड़ी हैं, जिनपर नजरें होंगी. साथ ही हाल ही में मिली हार को भूलकर श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम इस सीरीज में दमदार प्रदर्शन करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी.

ऐसे में आज हम उन 5 खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे, जिनपर इस सीरीज सभी की निगाहें होंगी…

वैभव सूर्यवंशी

सबसे पहले हम बात वैभव सूर्यवंशी की करते हैं. इंग्लैंड और फिर जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज में भारतीय टीम का हिस्सा रहे वैभव को अफगानिस्तान के खिलाफ भी मौका दिया गया है. 15 वर्षीय बल्लेबाज के प्रदर्शन पर इस सीरीज में खासतौर पर निगाहें होंगी. वैभव अफगानिस्तान के स्पिनर्स के खिलाफ किस अप्रोच से खेलते हैं यह देखना दिलचस्प होगा. जिम्बाब्वे के खिलाफ आखिरी टी20 में वैभव ने 81 रनों की दमदार पारी खेली थी. वह दलीप ट्रॉफी में भी अच्छी फॉर्म में नजर आए हैं.

जसप्रीत बुमराह

अफगानिस्तान के खिलाफ ब्रेक के बाद टीम में वापसी कर रहे जसप्रीत बुमराह के प्रदर्शन पर हर किसी की नजरें रहेंगी. बुमराह ने अपना आखिरी टी20 इंटरनेशनल मुकाबला मार्च में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था. बुमराह अगर अपनी लय में नजर आए, तो वो अफगानिस्तान के बल्लेबाजों के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो सकते हैं.

संजू सैमसन

इंग्लैंड के खिलाफ फ्लॉप शो के बाद संजू सैमसन को जिम्बाब्वे के खिलाफ हुई टी20 सीरीज में टीम में जगह नहीं दी गई है. ऐसे में संजू के ऊपर इस सीरीज में खुद को फिर से साबित करने का दबाव होगा. आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज में सैमसन सिर्फ 5 रन ही बना सके थे. वहीं, इंग्लैंड के खिलाफ वह दो मुकाबलों में 28 रन ही बना सके थे.

रवि बिश्नोई

जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज में रवि बिश्नोई का प्रदर्शन दमदार रहा था. विकेट चटकाने के साथ-साथ बिश्नोई काफी किफायती भी रहे थे. ऐसे में अफगानिस्तान के खिलाफ घरेलू सरजमीं पर बिश्नोई के प्रदर्शन पर हर किसी की निगाहें होंगी. बिश्नोई इस सीरीज में शानदार प्रदर्शन करके भारत की टी20 टीम में अपनी जगह पक्की करना चाहेंगे.

नीतीश कुमार रेड्डी

अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज में हार्दिक पांड्या की गैरमौजूदगी में नीतीश कुमार रेड्डी के पास खुद को बतौर ऑलराउंडर साबित करने का बढ़िया मौका होगा. यह देखना भी दिलचस्प होगा कि नीतीश इंजरी से लौटने के बाद अफगानिस्तान के खिलाफ कैसा प्रदर्शन करते हैं.