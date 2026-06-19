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IND vs AFG 3rd ODI Live Streaming: अफगानिस्तान का सूपड़ा साफ करने उतरेगी टीम इंडिया? जानें कब और कैसे देखें लाइव?

IND vs AFG 3rd ODI: चेन्नई में क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेगी गिल की सेना. जानिए कब, कहां और किस ऐप पर देख सकेंगे भारत-अफगानिस्तान का यह महामुकाबला.

By: Shivani Singh | Published: June 19, 2026 5:34:05 PM IST

जानिए कब, कहां और किस ऐप पर देख सकेंगे IND vs AFG
जानिए कब, कहां और किस ऐप पर देख सकेंगे IND vs AFG


भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी और तीसरा मुकाबला शनिवार (20 जून) को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम (चेपॉक) में खेला जाएगा. टीम इंडिया इस समय बेहतरीन फॉर्म में है और उसकी नजरें सीरीज में क्लीन स्वीप करने पर टिकी हैं.

भारत ने सीरीज का पहला मैच धर्मशाला में बारिश से प्रभावित रहने के बावजूद 7 विकेट से जीता था, जबकि लखनऊ में खेले गए दूसरे वनडे में शानदार खेल दिखाते हुए अफगानिस्तान को 170 रनों के भारी अंतर से करारी शिकस्त दी थी. दूसरी ओर, अफगानिस्तान की टीम इस आखिरी मैच में अपनी गलतियों को सुधारकर पलटवार करने के इरादे से उतरेगी, ताकि सीरीज का अंत एक सांत्वना भरी जीत के साथ कर सके.

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अगर आप भी इस रोमांचक मुकाबले का लुत्फ उठाना चाहते हैं, तो आइए जानते हैं मैच से जुड़ी सारी लाइव डिटेल्स:

IND vs AFG, 3rd ODI: मैच से जुड़ी जरूरी बातें

यह मुकाबला कब खेला जाएगा?

भारत और अफगानिस्तान के बीच यह तीसरा वनडे मैच शनिवार, 20 जून 2026 को खेला जाएगा। मैच का टॉस दोपहर 1:00 बजे होगा और खेल ठीक 1:30 बजे शुरू हो जाएगा.

यह मैच किस मैदान पर होगा?

दोनों टीमें चेन्नई के ऐतिहासिक एमए चिदंबरम स्टेडियम (Chepauk Stadium) में आमने-सामने होंगी.

टीवी पर लाइव मैच कहां देख सकते हैं?

भारत में इस मैच का सीधा प्रसारण (Live Telecast) स्टार स्पोर्ट्स (Star Sports) नेटवर्क के चैनल्स पर किया जाएगा.

मोबाइल या लैपटॉप पर लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें?

इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग (Live Streaming) JioHotstar ऐप और उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी, जहां आप ऑनलाइन मैच का मजा ले सकते हैं.

दोनों टीमों का पूरा स्क्वॉड (Squads)

भारतीय टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल, ईशान किशन, हार्दिक पंड्या, नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव, गुरनूर ब्रार और हर्ष दुबे

अफगानिस्तान टीम: हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, सेदीकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, रहमत शाह, इकराम अलीखिल, मोहम्मद नबी, अजमतुल्लाह उमरजई, राशिद खान, नांग्याल खरोती, एएम गजनफर, जिया उर रहमान शारीफी, फरीद मलिक और बिलाल सामी

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