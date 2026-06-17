IND vs AFG: गिल-ईशान ने ठोके तूफानी शतक, पर नहीं तोड़ पाए रोहित शर्मा का महारिकॉर्ड, हिटमैन सबसे आगे…

भारत और अफगानिस्तान (India vs Afghanistan 2nd ODI) के बीच लखनऊ में खेले गए दूसरे वनडे मैच में भारतीय बल्लेबाजों ने जमकर रन बरसाए. कप्तान शुभमन गिल और विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन दोनों ने शानदार शतक लगाए. दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज अपनाया और अफगानिस्तान के गेंदबाजों को संभलने का मौका नहीं दिया. हालांकि, इतनी तेज बल्लेबाजी के बावजूद वे रोहित शर्मा का खास रिकॉर्ड नहीं तोड़ सके.

ईशान किशन ने सबसे ज्यादा तेजी दिखाई. उन्होंने सिर्फ 71 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया. ईशान ने मैदान के हर कोने में शॉट लगाए और दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया. दूसरी ओर शुभमन गिल ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 77 गेंदों में सेंचुरी पूरी की. दोनों की शानदार पारियों की बदौलत भारत ने मैच पर पूरी तरह पकड़ बना ली.

रोहित शर्मा का रिकॉर्ड अभी भी सबसे आगे

ईशान और गिल की पारियां जितनी शानदार थीं, उतनी ही तेजी से उन्होंने रन भी बनाए. लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ सबसे तेज वनडे शतक लगाने का भारतीय रिकॉर्ड अभी भी रोहित शर्मा के नाम है. रोहित ने 2023 में दिल्ली में सिर्फ 63 गेंदों में शतक ठोक दिया था. यही वजह है कि लखनऊ में दो शतक देखने के बावजूद उनका रिकॉर्ड सुरक्षित रहा.

सबसे तेज शतक लगाने वालों की लिस्ट

अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड इंग्लैंड के पूर्व कप्तान इयोन मॉर्गन के नाम है. उन्होंने 2019 में मैनचेस्टर में सिर्फ 57 गेंदों में सेंचुरी बनाई थी. इसके बाद रोहित शर्मा दूसरे नंबर पर हैं. अब ईशान किशन 71 गेंदों में शतक लगाकर तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल चौथे और शुभमन गिल पांचवें नंबर पर हैं. लखनऊ में दोनों भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन रोहित शर्मा का रिकॉर्ड फिलहाल अटल बना हुआ है.