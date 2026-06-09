IND A vs SL A: वैभव सूर्यवंशी फ्लॉप, फिर भी जीत गई टीम इंडिया, श्रीलंका को पहले मैच में रौंदा

IND A vs SL A: दांबुला में खेले गए ट्राई सीरीज के पहले मैच में भारत ए ने शानदार प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया. कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की बेहतरीन शतकीय पारी और गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन की बदौलत भारतीय टीम ने टूर्नामेंट की जीत के साथ शुरुआत की. इस मुकाबले में युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर भी सभी की नजरें थीं, हालांकि वह बड़ी पारी नहीं खेल सके.

भारत ए की शुरुआत अच्छी नहीं रही और टीम ने शुरुआती विकेट जल्दी गंवा दिए. ऐसे मुश्किल समय में कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने जिम्मेदारी संभाली. उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 101 रन बनाए और टीम को संभालकर बड़े स्कोर तक पहुंचाया. गायकवाड़ की पारी की बदौलत भारत ए ने 50 ओवर में 277 रन बनाए. मध्यक्रम के बल्लेबाजों ने भी उपयोगी योगदान दिया, जबकि सूर्यांश शेडगे ने आखिरी ओवरों में तेज रन बनाकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया. हाल ही में टीम इंडिया में चुने गए 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी इस मैच में सिर्फ 14 रन ही बना सके.

गेंदबाजों ने दिलाई जीत

278 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका ए की टीम ने मुकाबले में कड़ी टक्कर दी. उनके बल्लेबाजों ने अहम साझेदारियां कीं और मैच को आखिरी ओवरों तक पहुंचा दिया. श्रीलंका की ओर से साहन अरिगिचे ने 74 रन की शानदार पारी खेली और टीम को जीत के करीब ले गए. हालांकि भारतीय गेंदबाजों ने दबाव बनाए रखा और महत्वपूर्ण समय पर विकेट निकालकर मुकाबले का रुख बदल दिया. आखिरी चरण में भारत ए के गेंदबाजों ने शानदार नियंत्रण दिखाया और श्रीलंका ए को लक्ष्य तक पहुंचने से रोक दिया. अंत में भारतीय टीम ने यह मुकाबला 8 रन से अपने नाम कर लिया.

रनआउट ने खींचा सबका ध्यान

मैच के दौरान एक अजीबोगरीब रनआउट भी देखने को मिला, जिसकी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है. इस घटना ने मुकाबले में रोमांच और बढ़ा दिया. भारत ए के लिए सबसे बड़ी खुशी कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की फॉर्म रही. उनका शतक टीम की जीत की नींव साबित हुआ. वहीं युवा खिलाड़ियों ने भी अपनी प्रतिभा की झलक दिखाई. अब भारतीय टीम अगले मुकाबले में इसी लय को बरकरार रखना चाहेगी, जबकि श्रीलंका ए वापसी की कोशिश करेगी.



