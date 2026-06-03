Home > क्रिकेट > वैभव सूर्यवंशी पर स्टडी करेगा IIM इंदौर, 15 साल में ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या बोले डायरेक्टर

वैभव सूर्यवंशी पर स्टडी करेगा IIM इंदौर, 15 साल में ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या बोले डायरेक्टर

IIM Indore on Vaibhav Sooryavanshi: आईपीएल 2026 में 776 रन बनाकर धूम मचाने वाले वैभव सूर्यवंशी की तारीफ हर तरफ हो रही है. इस बीच IIM इंदौर ने उनपर स्टडी करने का फैसला किया है. आइए जानते हैं IIM इंदौर के डायरेक्टर ने क्या कहा है?

By: Satyam Sengar | Published: June 3, 2026 10:27:52 AM IST

वैभव सूर्यवंशी पर स्टडी करेगा IIM इंदौर.
वैभव सूर्यवंशी पर स्टडी करेगा IIM इंदौर.


आईपीएल 2026 में अगर किसी खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी तो वह युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी रहे. पिछले सीजन में ही उन्होंने 35 गेंदों में शतक लगाकर सबको चौंका दिया था. लेकिन किसी भी खिलाड़ी के लिए दूसरा सीजन आसान नहीं होता. विरोधी टीमें उसकी कमजोरियां तलाशने लगती हैं और फैंस की उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं. इसके बावजूद वैभव ने शानदार प्रदर्शन करके दिखाया कि वह बड़े मंच के खिलाड़ी हैं. वैभव की शानदार उपलब्धियों के बाद अब IIM इंदौर उनपर रिसर्च करने जा रहा है.

राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए वैभव सूर्यवंशी ने 16 मैचों में 776 रन बनाए. पूरे टूर्नामेंट में 750 से ज्यादा रन बनाने वाले वह इकलौते बल्लेबाज रहे. उनकी बल्लेबाजी इतनी दमदार रही कि गेंदबाजों के लिए उन्हें रोकना मुश्किल हो गया. जब भी वह बल्लेबाजी करने आते थे, स्टेडियम में मौजूद फैंस उनकी एक-एक पारी का इंतजार करते थे.

You Might Be Interested In

आईआईएम इंदौर करेगा खास रिसर्च

वैभव की इस शानदार सफलता के बाद भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर (आईआईएम इंदौर) ने उन पर केस स्टडी करने का फैसला किया है. इस स्टडी में यह समझने की कोशिश की जाएगी कि इतनी कम उम्र में वैभव ने इतनी बड़ी सफलता कैसे हासिल की. आईआईएम इंदौर के निदेशक हिमांशु राय का कहना है कि वैभव की कहानी सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं है. यह मेहनत, अनुशासन, आत्मविश्वास और सही मार्गदर्शन की भी मिसाल है. उनका मानना है कि सही माहौल और अच्छे मार्गदर्शन के साथ युवा प्रतिभाएं बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकती हैं.

सचिन तेंदुलकर ने की खुलकर तारीफ

क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर भी वैभव के प्रदर्शन से काफी प्रभावित नजर आए. उन्होंने कहा कि वैभव सिर्फ रन ही नहीं बना रहे थे, बल्कि विरोधी टीमों पर मानसिक दबाव भी बना रहे थे. हर टीम उनके लिए अलग योजना बनाती थी क्योंकि सभी जानते थे कि अगर वैभव ज्यादा देर क्रीज पर टिक गए तो मैच का रुख बदल सकता है. सचिन ने यह भी कहा कि एलिमिनेटर और क्वालीफायर जैसे बड़े मुकाबलों में भी वैभव ने अपना आक्रामक अंदाज नहीं छोड़ा. दबाव बढ़ने के बावजूद उन्होंने तेजी से रन बनाए और अपनी टीम का हौसला बढ़ाया.

Tags: vaibhav sooryavsnhi
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

400 साल पुरानी साड़ी में कहर ढाई कंगना रनौत

June 3, 2026

‘पहली बारिश’ के पानी में छिपे हैं ये ‘अमृत’ समान...

June 3, 2026

सुबह 9 बजे के पहले भूलकर भी न करें ये...

June 2, 2026

किस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा बार उठाई IPL ट्रॉफी? देखें...

June 2, 2026

सोनाक्षी सिन्हा के विवाद

June 2, 2026

5 जून को सिनेमाघरों में ये फिल्में हो रहीं रिलीज

June 2, 2026
वैभव सूर्यवंशी पर स्टडी करेगा IIM इंदौर, 15 साल में ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या बोले डायरेक्टर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

वैभव सूर्यवंशी पर स्टडी करेगा IIM इंदौर, 15 साल में ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या बोले डायरेक्टर
वैभव सूर्यवंशी पर स्टडी करेगा IIM इंदौर, 15 साल में ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या बोले डायरेक्टर
वैभव सूर्यवंशी पर स्टडी करेगा IIM इंदौर, 15 साल में ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या बोले डायरेक्टर
वैभव सूर्यवंशी पर स्टडी करेगा IIM इंदौर, 15 साल में ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या बोले डायरेक्टर