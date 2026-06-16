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ICC T20I Ranking में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा! श्री चरणी की लंबी छलांग, दीप्ति शर्मा भी नंबर 1 के करीब

ICC Womens T20I Rankings: विमेंस टी20 विश्व कप 2026 में शानदार प्रदर्शन के बाद भारतीय खिलाड़ियों को आईसीसी रैंकिंग में बड़ा फायदा हुआ है. दीप्ति शर्मा ऑलराउंडर रैंकिंग में तीसरे स्थान पर पहुंच गई हैं, जबकि श्री चरणी गेंदबाजों की सूची में दूसरे नंबर पर पहुंचकर नंबर-1 रैंकिंग के करीब है.

By: Satyam Sengar | Published: June 16, 2026 4:23:06 PM IST

ICC T20I Ranking में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा!
ICC T20I Ranking में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा!


ICC Womens T20I Rankings: विमेंस टी20 विश्व कप 2026 में  पाकिस्तान के खिलाफ दमदार जीत के बाद भारतीय टीम की कई खिलाड़ियों को ताजा आईसीसी विमेंस टी20 अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में फायदा हुआ है. खास तौर पर दीप्ति शर्मा और श्री चरणी ने बड़ी छलांग लगाई है. भारत की अनुभवी ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ शानदार गेंदबाजी करते हुए 10 रन देकर 5 विकेट लिए थे. उनकी इस बेहतरीन गेंदबाजी की बदौलत भारत ने आसान जीत दर्ज की. इसी प्रदर्शन के कारण दीप्ति ऑलराउंडर रैंकिंग में दो स्थान ऊपर चढ़कर तीसरे नंबर पर पहुंच गई हैं. उनसे आगे अब केवल हेली मैथ्यूज और मेली केर हैं.

दीप्ति को टी20 गेंदबाजी रैंकिंग में भी फायदा हुआ है. वह पांच स्थान की छलांग लगाकर अब पांचवें नंबर पर पहुंच गई हैं. दूसरी ओर युवा स्पिनर श्री चरणी लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही हैं. पाकिस्तान के खिलाफ प्रभावशाली गेंदबाजी के बाद वह पांच स्थान ऊपर चढ़कर अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ दूसरी रैंकिंग पर पहुंच गई हैं. अब वह नंबर-1 गेंदबाज लिंसी स्मिथ से सिर्फ पांच रेटिंग अंक पीछे हैं.

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हेली मैथ्यूज फिर बनीं नंबर-1 ऑलराउंडर

वेस्टइंडीज की कप्तान हेली मैथ्यूज ने विमेंसटी20 ऑलराउंडर रैंकिंग में फिर से पहला स्थान हासिल कर लिया है. न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में उन्होंने 48 रन बनाए और एक विकेट भी लिया. इस प्रदर्शन की बदौलत उन्होंने मेली केर को पीछे छोड़ दिया. इस बीच स्कॉटलैंड की कप्तान कैथरीन ब्राइस भी आयरलैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के बाद टॉप-10 ऑलराउंडर रैंकिंग में लौट आई हैं.

बल्लेबाजी और गेंदबाजी रैंकिंग में कड़ी टक्कर

विमेंसटी20 गेंदबाजी रैंकिंग में मुकाबला बेहद रोमांचक हो गया है. टॉप-8 गेंदबाजों के बीच केवल 20 रेटिंग अंकों का अंतर है. ऐसे में विश्व कप का हर मैच रैंकिंग पर बड़ा असर डाल सकता है. बल्लेबाजी रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया की जॉर्जिया वोल पहले स्थान पर बनी हुई हैं. दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लौरा वोलवार्ट दूसरे नंबर पर पहुंच गई हैं. वहीं ऑस्ट्रेलिया की फीबी लिचफील्ड और इंग्लैंड की डैनी वायट-हॉज ने भी शानदार प्रदर्शन के दम पर रैंकिंग में बड़ी छलांग लगाई है.

Tags: ICC Womens T20I Rankings
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