चैंपियंस ट्रॉफी के तारीखों में बदलाव, जो जून-जुलाई में होना था वो अब कब होगा? ICC ने क्यों बदला फैसला

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने सोमवार को बड़ा फैसला लेते हुए महिला चैंपियंस ट्रॉफी 2027 की नई तारीखों का ऐलान कर दिया. पहले यह टूर्नामेंट जून-जुलाई 2027 में आयोजित होना था, लेकिन अब इसे 14 फरवरी से 28 फरवरी 2027 के बीच खेला जाएगा. यह महिला चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेशन होगा और इसे टी20 फॉर्मेट में आयोजित किया जाएगा. अहमदाबाद में रविवार को हुई आईसीसी बोर्ड बैठक के बाद इस बदलाव की घोषणा की गई.

हालांकि आईसीसी ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि टूर्नामेंट की तारीखों में बदलाव क्यों किया गया. आईसीसी अध्यक्ष जय शाह ने कहा कि बोर्ड की चर्चाएं क्रिकेट के बेहतर प्रशासन, महिला क्रिकेट के विकास और खेल को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने पर केंद्रित रहीं. नई तारीखों के कारण यह टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली महिला सीमित ओवरों की सीरीज से आंशिक रूप से टकराएगा. यह सीरीज 27 फरवरी से 7 मार्च 2027 तक खेली जानी है.

महिला इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी का भी ऐलान

रिपोर्ट्स के अनुसार, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अब इस स्थिति से निपटने के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रहा है. आईसीसी ने बैठक के दौरान महिला इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी 2026 की भी घोषणा की. इस नए टूर्नामेंट में कुल 10 टीमें भाग लेंगी, जिनमें पांच पूर्ण सदस्य देश और पांच एसोसिएट सदस्य देश शामिल होंगे. टीमों का चयन रैंकिंग और महिला टी20 विश्व कप क्वालीफिकेशन में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा.

महिला टी20 विश्व कप 2028 का क्वालीफिकेशन रास्ता तय

आईसीसी बोर्ड ने महिला टी20 विश्व कप 2028 के लिए क्वालीफिकेशन प्रणाली को भी मंजूरी दे दी है. यह टूर्नामेंट पाकिस्तान की मेजबानी में खेला जाएगा, जबकि भारतीय टीम अपने सभी मुकाबले तटस्थ स्थान पर खेलेगी. 12 टीमों वाले इस टूर्नामेंट में 10 टीमों को सीधे प्रवेश मिलेगा. बाकी दो स्थानों का फैसला 10 टीमों वाले वैश्विक क्वालीफायर टूर्नामेंट के जरिए किया जाएगा.