ICC ODI Ranking: शुभमन गिल बने दुनिया के नंबर 2 बल्लेबाज, विराट कोहली को नुकसान, रोहित शर्मा किस नंबर पर?

भारतीय वनडे कप्तान शुभमन गिल ने आईसीसी की ताजा वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल कर लिया है. अफगानिस्तान के खिलाफ बेहतरीन पारियों के बाद उनकी रेटिंग में बड़ा सुधार हुआ. वहीं विराट कोहली, रोहित शर्मा और अन्य भारतीय खिलाड़ियों की रैंकिंग में भी बदलाव देखने को मिला. गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा ने भी शानदार बढ़त हासिल की, जबकि टेस्ट रैंकिंग में मैट हेनरी ने बड़ा मुकाम हासिल किया.

शुभमन गिल का शानदार प्रदर्शन, विराट कोहली तीसरे स्थान पर खिसके

भारतीय वनडे टीम के कप्तान शुभमन गिल ने आईसीसी की ताजा वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शानदार उपलब्धि हासिल की है. गिल तीन स्थान की छलांग लगाकर अब दुनिया के नंबर-2 वनडे बल्लेबाज बन गए हैं. वह न्यूजीलैंड के डेरिल मिशेल से केवल 24 रेटिंग अंक पीछे हैं, जो अभी भी नंबर-1 स्थान पर बने हुए हैं.

ईशान किशन, कोहली और रोहित कहां?

ईशान किशन 21 स्थान ऊपर पहुंचकर 43वें नंबर पर आ गए हैं. वहीं चोट के कारण अफगानिस्तान सीरीज में नहीं खेल सके विराट कोहली तीसरे स्थान पर खिसक गए हैं. रोहित शर्मा चौथे स्थान पर बने हुए हैं. श्रेयस अय्यर एक स्थान ऊपर चढ़कर 14वें नंबर पर पहुंचे हैं, जबकि केएल राहुल दो स्थान नीचे 11वें नंबर पर आ गए हैं.

भारतीय गेंदबाजों को फायदा

भारतीय गेंदबाजों ने भी आईसीसी रैंकिंग में अच्छा प्रदर्शन किया है. अर्शदीप सिंह 16 स्थान ऊपर पहुंचकर 22वें नंबर पर पहुंच गए हैं. वहीं प्रसिद्ध कृष्णा ने 34 स्थान की बड़ी छलांग लगाकर 58वां स्थान हासिल किया है. ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर भी 17 स्थान ऊपर बढ़कर संयुक्त रूप से 71वें नंबर पर पहुंच गए हैं. टेस्ट क्रिकेट की गेंदबाजी रैंकिंग में न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी ने बड़ा बदलाव किया है. इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए उन्होंने दोनों पारियों में पांच-पांच विकेट लिए और कुल 11 विकेट हासिल किए. इसके बाद वह भारत के जसप्रीत बुमराह के साथ संयुक्त रूप से नंबर-1 टेस्ट गेंदबाज बन गए हैं.