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ICC वनडे रैंकिंग में टीम इंडिया नंबर-1 पर बरकरार, न्यूजीलैंड को तगड़ा फायदा, ऑस्ट्रेलिया किस स्थान पर?

आईसीसी की नई वनडे रैंकिंग में भारत ने नंबर-1 स्थान बरकरार रखा है. न्यूजीलैंड ने अंतर कम किया है, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान को पीछे छोड़ा. ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर है.

By: Satyam Sengar | Published: June 11, 2026 3:14:48 PM IST

आईसीसी वनडे रैंकिंग में टीम इंडिया नंबर 1 पर बरकरार.
आईसीसी वनडे रैंकिंग में टीम इंडिया नंबर 1 पर बरकरार.


आईसीसी की एनुअल रैंकिंग अपडेट के बाद भारतीय क्रिकेट टीम ने मेंस वनडे टीम रैंकिंग में अपना नंबर-1 स्थान बरकरार रखा है. हालांकि, शीर्ष पर उसकी बढ़त कुछ कम हुई है. भारत की रेटिंग 119 से घटकर 118 अंक रह गई है, जबकि न्यूजीलैंड को दो अंकों का फायदा हुआ है और वह 113 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गया है. इससे दोनों टीमों के बीच का अंतर आठ अंकों से घटकर पांच अंक रह गया है. वहीं, वनडे विश्व कप विजेता ऑस्ट्रेलिया 109 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर कायम है. शीर्ष-10 टीमों में केवल एक बदलाव देखने को मिला है.

दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान को पीछे छोड़ते हुए चौथा स्थान हासिल कर लिया है. दक्षिण अफ्रीका के 102 अंक हैं, जबकि पाकिस्तान 98 अंकों के साथ पांचवें स्थान पर खिसक गया है. बांग्लादेश नौवें स्थान पर बना हुआ है, लेकिन अब उसके और वेस्टइंडीज के बीच का अंतर 10 अंकों तक पहुंच गया है. शीर्ष-10 के बाहर आयरलैंड ने जिम्बाब्वे को पीछे छोड़कर 11वां स्थान हासिल किया है. वहीं, अमेरिका 13वें स्थान पर पहुंच गया है और उसने स्कॉटलैंड को पीछे छोड़ दिया है. संयुक्त अरब अमीरात ने कनाडा को पछाड़ते हुए 19वां स्थान अपने नाम किया है.

अफगानिस्तान सीरीज से पहले भारत को झटका

भारत फिलहाल टी20 अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में भी नंबर-1 टीम है. दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलिया टेस्ट रैंकिंग के साथ-साथ महिला वनडे और महिला टी20 रैंकिंग में भी शीर्ष स्थान पर मौजूद है. भारत शनिवार से अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलेगा. लेकिन इस सीरीज से पहले टीम को बड़ा झटका लगा है. स्टार बल्लेबाज विराट कोहली हैमस्ट्रिंग चोट के कारण टीम से बाहर हो गए हैं. उनकी जगह युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को टीम में शामिल किया गया है.

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हार्दिक पांड्या की फिटनेस पर संशय

शुभमन गिल की कप्तानी वाली भारतीय टीम को एक और झटका लग सकता है. ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेन से जूझ रहे हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार मेडिकल टीम ने उन्हें आराम की सलाह दी है, जिसके चलते वह पूरी सीरीज से बाहर रह सकते हैं. हार्दिक ने अपना आखिरी वनडे मुकाबला 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में खेला था.

Tags: Team India
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