ICC वनडे रैंकिंग में टीम इंडिया नंबर-1 पर बरकरार, न्यूजीलैंड को तगड़ा फायदा, ऑस्ट्रेलिया किस स्थान पर?

दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान को पीछे छोड़ते हुए चौथा स्थान हासिल कर लिया है. दक्षिण अफ्रीका के 102 अंक हैं, जबकि पाकिस्तान 98 अंकों के साथ पांचवें स्थान पर खिसक गया है. बांग्लादेश नौवें स्थान पर बना हुआ है, लेकिन अब उसके और वेस्टइंडीज के बीच का अंतर 10 अंकों तक पहुंच गया है. शीर्ष-10 के बाहर आयरलैंड ने जिम्बाब्वे को पीछे छोड़कर 11वां स्थान हासिल किया है. वहीं, अमेरिका 13वें स्थान पर पहुंच गया है और उसने स्कॉटलैंड को पीछे छोड़ दिया है. संयुक्त अरब अमीरात ने कनाडा को पछाड़ते हुए 19वां स्थान अपने नाम किया है.
अफगानिस्तान सीरीज से पहले भारत को झटका
भारत फिलहाल टी20 अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में भी नंबर-1 टीम है. दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलिया टेस्ट रैंकिंग के साथ-साथ महिला वनडे और महिला टी20 रैंकिंग में भी शीर्ष स्थान पर मौजूद है. भारत शनिवार से अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलेगा. लेकिन इस सीरीज से पहले टीम को बड़ा झटका लगा है. स्टार बल्लेबाज विराट कोहली हैमस्ट्रिंग चोट के कारण टीम से बाहर हो गए हैं. उनकी जगह युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को टीम में शामिल किया गया है.