प्रेग्ननेंट क्रिकेटर्स को मिलेंगी खास सुविधाएं, ICC ने लागू किए नियम, जानिए इसमें क्या क्या होगा?

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) विमेंस क्रिकेटरों के लिए ‘के बाद खेल में वापसी की गाइडलाइंस’ लागू करने जा रही है. इसका उद्देश्य खिलाड़ियों को प्रेग्नेंसी, बच्चे के जन्म और उसके बाद दोबारा क्रिकेट मैदान पर लौटने के दौरान जरूरी सहायता उपलब्ध कराना है. विमेंस क्रिकेट के तेजी से बढ़ते प्रोफेशनल दौर में कई खिलाड़ी अपने खेल करियर के साथ परिवार शुरू करने का फैसला कर रही हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए आईसीसी ने यह कदम उठाया है.

इन गाइडलाइंस को आईसीसी की मेडिकल एडवाइजरी कमेटी ने तैयार किया है, जिसकी अगुवाई ऑस्ट्रेलिया विमेंस क्रिकेट टीम की डॉक्टर डॉ. फिलिप्पा इंगे ने की है. आईसीसी ने सभी क्रिकेट बोर्डों को सलाह दी है कि वे अपने देश के नियमों के अनुसार इन गाइडलाइंस को अपनाएं और खिलाड़ियों की सेहत को सबसे ऊपर रखें.

केस मैनेजर और मेडिकल टीम निभाएंगे अहम भूमिका

नई गाइडलाइंस के अनुसार, क्रिकेट बोर्ड को हर प्रेग्नेंट खिलाड़ी के लिए एक विशेष केस मैनेजर नियुक्त करना चाहिए. यह व्यक्ति आमतौर पर डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट होगा, जो खिलाड़ी के साथ लगातार संपर्क में रहेगा और मेडिकल जांच, ट्रेनिंग और वापसी की प्रक्रिया को आसान बनाएगा. इसके अलावा खिलाड़ियों को लचीले ट्रेनिंग शेड्यूल, बच्चों की देखभाल, यात्रा सहायता और मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की सलाह दी गई है.

आईसीसी ने और क्या कहा?

आईसीसी ने यह भी कहा है कि प्रेग्नेंसी की जानकारी साझा करना पूरी तरह खिलाड़ी की निजी पसंद होगी और किसी भी तरह का दबाव नहीं बनाया जाना चाहिए. खिलाड़ी प्रेग्नेंसी के दौरान खेल जारी रखें या कुछ समय के लिए रुकें, इसका फैसला वह अपने डॉक्टर और मेडिकल टीम की सलाह से करेंगी. कुछ खिलाड़ी पहले तीन महीनों के बाद प्रतिस्पर्धी क्रिकेट से दूरी बना सकती हैं, लेकिन अंतिम निर्णय खिलाड़ी और विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर लिया जाएगा. इन गाइडलाइंस का मुख्य लक्ष्य विमेंस क्रिकेटरों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और करियर को बेहतर समर्थन देना है.