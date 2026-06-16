Women’s T20 World Cup: पहले भारत से हारी, अब ICC ने दिया झटका, पाकिस्तान महिला टीम को लगे 2 झटके

विमेंस टी20 विश्व कप 2026 में भारत के खिलाफ हार झेलने के कुछ दिनों बाद पाकिस्तान विमेंसक्रिकेट टीम को एक और झटका लगा है. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने टीम पर धीमी ओवर गति बनाए रखने के लिए जुर्माना लगाया है. आईसीसी ने मंगलवार को बताया कि पाकिस्तान की टीम को मैच फीस का पांच प्रतिशत जुर्माना भरना होगा. यह कार्रवाई भारत और पाकिस्तान के बीच बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेले गए ग्रुप-ए मुकाबले के बाद की गई है. मैच रेफरी ट्रूडी एंडरसन ने पाया कि समय में दी गई छूट को ध्यान में रखने के बाद भी पाकिस्तान की टीम निर्धारित समय में एक ओवर कम फेंक सकी.

आईसीसी के नियमों के अनुसार, यदि कोई टीम तय समय में अपने ओवर पूरे नहीं कर पाती है तो प्रत्येक कम ओवर के लिए खिलाड़ियों की मैच फीस का पांच प्रतिशत काटा जाता है. पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने अपनी गलती स्वीकार कर ली, जिसके बाद किसी औपचारिक सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी. भारत के खिलाफ इस मुकाबले में पाकिस्तान को 64 रन से हार का सामना करना पड़ा था. पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 170 रन बनाए. इसके जवाब में पाकिस्तान की पूरी टीम 106 रन पर सिमट गई.

दीप्ति शर्मा ने दिखाया शानदार प्रदर्शन

भारतीय ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा इस मैच की सबसे बड़ी स्टार रहीं. उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए पांच विकेट अपने नाम किए. दीप्ति ने पाकिस्तान की पारी के आखिरी तीन विकेट सिर्फ पांच गेंदों के अंदर लेकर मैच पूरी तरह भारत के पक्ष में कर दिया. दीप्ति ने गेंदबाजी के अलावा फील्डिंग में भी कमाल दिखाया. उन्होंने पाकिस्तान की बल्लेबाज मुनीबा अली को शानदार डायरेक्ट हिट से रन आउट किया. मुनीबा 41 रन बनाकर खेल रही थीं और पाकिस्तान की उम्मीदें उन्हीं पर टिकी थीं.

रिकॉर्ड दर्शकों के सामने भारत की दमदार जीत

एजबेस्टन स्टेडियम में यह मुकाबला 18,814 दर्शकों की मौजूदगी में खेला गया. यह विमेंसटी20 विश्व कप के किसी ग्रुप मैच में अब तक की सबसे ज्यादा दर्शक संख्या का रिकॉर्ड बन गया. दीप्ति शर्मा ने एक बार फिर साबित किया कि वह बड़े मैचों की खिलाड़ी हैं. उनके शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने टूर्नामेंट में जीत के साथ शुरुआत की और पहली बार विमेंसटी20 विश्व कप खिताब जीतने की अपनी उम्मीदों को मजबूत किया.