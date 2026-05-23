ICC Rules: कोच मैदान पर आ सकेंगे, इनिंग्स ब्रेक 15 मिनट का होगा…नियमों में होंगे बदलाव, 30 मई को लग सकती है मुहर

गेंदबाजों की गेंदबाजी एक्शन की जांच करने की अनुमति

इसका उद्देश्य मैच की गति को तेज करना और समय की बचत करना है. इससे खिलाड़ियों को दूसरे इनिंग्स से पहले कम समय मिलेगा, जिससे रणनीति बनाने में तेजी की जरूरत होगी. ICC एक और नया कदम उठाने पर विचार कर रही है, जिसमें अंपायरों को हॉकआई डेटा का उपयोग करके गेंदबाजों की गेंदबाजी एक्शन की जांच करने की अनुमति दी जाएगी. इससे संदिग्ध गेंदबाजी एक्शन पर सख्त निगरानी रखी जा सकेगी और नियमों का बेहतर पालन सुनिश्चित होगा.

रेड बॉल को पिंक में बदल सकेंगे

सबसे बड़ा बदलाव टेस्ट क्रिकेट से जुड़ा हो सकता है. ICC यह प्रस्ताव रख रही है कि अगर दोनों टीमें सहमत हों तो मैच के दौरान रेड बॉल को पिंक बॉल में बदला जा सकता है, खासकर बारिश या खराब रोशनी जैसी स्थिति में खेल जारी रखने के लिए. हालांकि यह प्रक्रिया कैसे लागू होगी, इस पर अभी स्पष्टता नहीं है. यह पूरी तरह “म्यूचुअल कंसेंट” यानी दोनों टीमों की सहमति पर आधारित होगा. इन सभी प्रस्तावों पर ICC की मुख्य समिति में चर्चा हो चुकी है, जिसमें सौरव गांगुली भी शामिल थे. अब अंतिम निर्णय 30 मई की बोर्ड बैठक में लिया जाएगा, जिसके बाद क्रिकेट के नियमों में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं.