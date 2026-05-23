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ICC Rules: कोच मैदान पर आ सकेंगे, इनिंग्स ब्रेक 15 मिनट का होगा…नियमों में होंगे बदलाव, 30 मई को लग सकती है मुहर

New ICC Rules: आईसीसी क्रिकेट के नियमों में बड़े बदलावों पर विचार कर रही है. इनमें कोच की मैदान में एंट्री, टी20 मैचों में इनिंग्स ब्रेक कम करना, हॉकआई तकनीक का उपयोग और टेस्ट क्रिकेट में पिंक बॉल का प्रयोग शामिल है. 30 मई को इन सभी बदलाव पर मुहर लग सकती है.

By: Satyam Sengar | Published: May 23, 2026 4:13:18 PM IST

कुछ नियमों में बदलाव कर सकता है आईसीसी.
कुछ नियमों में बदलाव कर सकता है आईसीसी.


New ICC Rules: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) क्रिकेट के मौजूदा नियमों में बड़े बदलाव करने पर विचार कर रही है. ये बदलाव रेड बॉल, व्हाइट बॉल और पिंक बॉल क्रिकेट तीनों प्रारूपों को प्रभावित कर सकते हैं. सबसे अहम प्रस्ताव यह है कि जरूरत पड़ने पर एक ही मैच या फॉर्मेट में अलग-अलग रंग की गेंदों का उपयोग किया जा सकता है. ये सभी प्रस्ताव अभी चर्चा के चरण में हैं और इन्हें अंतिम मंजूरी ICC बोर्ड की 30 मई को अहमदाबाद में होने वाली बैठक में मिल सकती है.

ICC एक महत्वपूर्ण बदलाव यह भी करना चाहती है कि वनडे (ODI) मैचों में हेड कोच को ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान मैदान में आने की अनुमति दी जाए. अभी के नियमों के अनुसार केवल सब्स्टीट्यूट खिलाड़ी ही मैदान में आ सकता हैं. अब प्रस्ताव है कि कोच भी खिलाड़ियों से सीधे बात कर सकें और रणनीति समझा सकें. हालांकि यह अभी तय नहीं है कि कोच को पूरी क्रिकेट ड्रेस या टीम जर्सी पहननी होगी या नहीं. इसके अलावा, टी20 इंटरनेशनल मैचों में इनिंग्स ब्रेक को 20 मिनट से घटाकर 15 मिनट करने का प्रस्ताव भी रखा गया है.

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गेंदबाजों की गेंदबाजी एक्शन की जांच करने की अनुमति
इसका उद्देश्य मैच की गति को तेज करना और समय की बचत करना है. इससे खिलाड़ियों को दूसरे इनिंग्स से पहले कम समय मिलेगा, जिससे रणनीति बनाने में तेजी की जरूरत होगी. ICC एक और नया कदम उठाने पर विचार कर रही है, जिसमें अंपायरों को हॉकआई डेटा का उपयोग करके गेंदबाजों की गेंदबाजी एक्शन की जांच करने की अनुमति दी जाएगी. इससे संदिग्ध गेंदबाजी एक्शन पर सख्त निगरानी रखी जा सकेगी और नियमों का बेहतर पालन सुनिश्चित होगा.
रेड बॉल को पिंक में बदल सकेंगे
सबसे बड़ा बदलाव टेस्ट क्रिकेट से जुड़ा हो सकता है. ICC यह प्रस्ताव रख रही है कि अगर दोनों टीमें सहमत हों तो मैच के दौरान रेड बॉल को पिंक बॉल में बदला जा सकता है, खासकर बारिश या खराब रोशनी जैसी स्थिति में खेल जारी रखने के लिए. हालांकि यह प्रक्रिया कैसे लागू होगी, इस पर अभी स्पष्टता नहीं है. यह पूरी तरह “म्यूचुअल कंसेंट” यानी दोनों टीमों की सहमति पर आधारित होगा. इन सभी प्रस्तावों पर ICC की मुख्य समिति में चर्चा हो चुकी है, जिसमें सौरव गांगुली भी शामिल थे. अब अंतिम निर्णय 30 मई की बोर्ड बैठक में लिया जाएगा, जिसके बाद क्रिकेट के नियमों में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

Tags: ICC
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