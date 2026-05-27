IPL में सिर्फ क्रिकेटर्स ही नहीं, कॉमेंटेटर्स भी छापते हैं करोड़ों, एक मैच के कितने पैसे मिलते हैं?

सबसे ज्यादा कमाई किसकी?

सबसे ज्यादा कमाई उन कमेंटेटर्स की होती है जो पहले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल चुके होते हैं. ये दिग्गज खिलाड़ी होते हैं और उनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा होती है. ऐसे कमेंटेटर्स एक मैच में 5 लाख से 20 लाख या उससे भी ज्यादा कमा सकते हैं. जैसे कि सुनील गावस्कर, वीरेंद्र सहवाग ये खिलाड़ी पूरे आईपीएल सीजन में ये लोग कई करोड़ रुपये तक कमा लेते हैं. इसके अलावा ये स्टूडियो शो, मैच के बाद की चर्चा और विज्ञापन कार्यक्रमों से भी अतिरिक्त पैसे कमाते हैं.

सैलरी बेसिस पर भी रखें जाते हैं कॉमेंटेर्स

कुल मिलाकर, आईपीएल में कमेंट्री करना एक बहुत अच्छा और हाई-पेइंग काम बन गया है. यह सिर्फ क्रिकेट बोलना नहीं है, बल्कि एक ऐसा पेशा है जिसमें अच्छा ज्ञान, अनुभव और समझ की जरूरत होती है. कई रिपोर्ट्स के अनुसार कई बार कॉमेंटेटर्स को सैलरी के आधार पर भी रखा जाता है और उन्हें महीने के आधार पर सैलरी दी जाती है. हालांकि, ये कॉमेंटेटर्स कई और तरीके से भी अपनी कमाई करते हैं. जैसे कि विज्ञापन करके.