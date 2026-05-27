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IPL में सिर्फ क्रिकेटर्स ही नहीं, कॉमेंटेटर्स भी छापते हैं करोड़ों, एक मैच के कितने पैसे मिलते हैं?

IPL Commentators Salary: आईपीएल में कमेंटेटर्स की कमाई लाखों से लेकर करोड़ों रुपये तक होती है. जूनियर कमेंटेटर्स से लेकर पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटरों तक, सभी को अनुभव और लोकप्रियता के आधार पर बड़ी रकम मिलती है.

By: Satyam Sengar | Last Updated: May 27, 2026 5:45:46 PM IST

आईपीएल में एक मैच के कितने पैसे मिलते हैं?
आईपीएल में एक मैच के कितने पैसे मिलते हैं?


IPL Commentators Salary: इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League) दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है. इसमें सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं, बल्कि कमेंटेटर्स भी बहुत अहम भूमिका निभाते हैं. कमेंटेटर्स मैच की हर गेंद और हर रन की जानकारी दर्शकों तक पहुंचाते हैं. उनकी कमाई उनके अनुभव और नाम पर निर्भर करती है, और यह कमाई लाखों से लेकर करोड़ों रुपये तक हो सकती है. तो चलिए आज हम जानते हैं कि आईपीएल में कॉमेंट्री करने के कितने पैसे मिलते हैं.

शुरुआती या जूनियर कमेंटेटर्स, जो नई शुरुआत करते हैं या क्षेत्रीय भाषाओं में काम करते हैं, उन्हें प्रति मैच लगभग 25,000 से 1,00,000 तक मिलते हैं. ये लोग मैच को आसान भाषा में समझाते हैं और सीनियर कमेंटेटर्स की मदद करते हैं. यह काम सीखने और आगे बढ़ने का पहला कदम होता है. मध्यम स्तर के कमेंटेटर्स, जो पहले क्रिकेट खेल चुके होते हैं या कमेंट्री का अच्छा अनुभव रखते हैं, उनकी कमाई प्रति मैच लगभग 1 लाख से 5 लाख तक हो सकती है. ये लोग मैच का अच्छा विश्लेषण करते हैं और दर्शकों को खेल को गहराई से समझाते हैं.

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सबसे ज्यादा कमाई किसकी?
सबसे ज्यादा कमाई उन कमेंटेटर्स की होती है जो पहले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल चुके होते हैं. ये दिग्गज खिलाड़ी होते हैं और उनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा होती है. ऐसे कमेंटेटर्स एक मैच में 5 लाख से 20 लाख या उससे भी ज्यादा कमा सकते हैं. जैसे कि सुनील गावस्कर, वीरेंद्र सहवाग ये खिलाड़ी पूरे आईपीएल सीजन में ये लोग कई करोड़ रुपये तक कमा लेते हैं. इसके अलावा ये स्टूडियो शो, मैच के बाद की चर्चा और विज्ञापन कार्यक्रमों से भी अतिरिक्त पैसे कमाते हैं.
सैलरी बेसिस पर भी रखें जाते हैं कॉमेंटेर्स
कुल मिलाकर, आईपीएल में कमेंट्री करना एक बहुत अच्छा और हाई-पेइंग काम बन गया है. यह सिर्फ क्रिकेट बोलना नहीं है, बल्कि एक ऐसा पेशा है जिसमें अच्छा ज्ञान, अनुभव और समझ की जरूरत होती है. कई रिपोर्ट्स के अनुसार कई बार कॉमेंटेटर्स को सैलरी के आधार पर भी रखा जाता है और उन्हें महीने के आधार पर सैलरी दी जाती है. हालांकि, ये कॉमेंटेटर्स कई और तरीके से भी अपनी कमाई करते हैं. जैसे कि विज्ञापन करके.

Tags: IPL 2026
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