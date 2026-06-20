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विराट कोहली IPL में अब ज्यादा दिन नहीं खेल पाएंगे? RCB के CEO ने कर दिया बड़ा खुलासा, टूटा किंग के फैंस का दिन

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सीईओ राजेश मेनन ने विराट कोहली के भविष्य को लेकर बड़ा अपडेट दिया है. उन्होंने कहा कि विराट अगले तीन से चार साल तक आरसीबी के लिए खेल सकते हैं. फिटनेस, जुनून और शानदार प्रदर्शन के कारण कोहली अभी भी टीम के अहम खिलाड़ी हैं.

By: Satyam Sengar | Published: June 20, 2026 5:06:41 PM IST

विराट कोहली IPL में और कितने दिन खेल पाएंगे?
विराट कोहली IPL में और कितने दिन खेल पाएंगे?


रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के सीईओ राजेश मेनन ने स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के भविष्य को लेकर बड़ा बयान दिया है. मेनन का मानना है कि विराट कोहली अगले तीन से चार साल तक फ्रेंचाइजी के लिए खेल सकते हैं. उन्होंने कहा कि उम्र बढ़ने के बावजूद कोहली की फिटनेस, जुनून और प्रदर्शन का स्तर अभी भी शानदार है. विराट कोहली और आरसीबी ने इस साल आईपीएल में इतिहास रच दिया. टीम ने 18 साल के लंबे इंतजार के बाद अपना पहला आईपीएल खिताब जीता और इसके बाद अगले ही सीजन में लगातार दूसरी बार ट्रॉफी अपने नाम कर ली. इस सफलता में विराट कोहली की भूमिका बेहद अहम रही.

37 साल के विराट कोहली आज भी आरसीबी की योजनाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. राजेश मेनन के अनुसार, कोहली की खेल के लिए भूख और मेहनत करने का जज्बा अभी भी पहले जैसा ही है. उन्होंने कहा कि कोहली की ऊर्जा, रन बनाने की क्षमता और मैदान पर उनका रवैया यह दिखाता है कि वह अभी कई सालों तक क्रिकेट खेल सकते हैं.

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आरसीबी और विराट कोहली का खास रिश्ता

राजेश मेनन ने कहा कि आरसीबी और विराट कोहली का रिश्ता बेहद खास है. उन्होंने कहा, “आरसीबी और विराट एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. वह हमेशा से टीम के सबसे बड़े स्थायी चेहरे रहे हैं. हमने कभी आरसीबी को विराट के बिना नहीं देखा.” उन्होंने आगे कहा कि अगर विराट अपने क्रिकेट करियर से आगे बढ़ते भी हैं, तब भी उनका आरसीबी के साथ जुड़ाव बना रहेगा. मेनन को उम्मीद है कि विराट कम से कम अगले चार साल तक टीम का हिस्सा रहेंगे.

विराट टी20, टेस्ट से ले चुके संन्यास

वर्तमान में विराट कोहली केवल वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं. उन्होंने टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है. हालांकि, आईपीएल 2026 के फाइनल में गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेलते हुए उन्हें हैमस्ट्रिंग चोट लगी थी, जिसके कारण वह अफगानिस्तान सीरीज से बाहर हो गए. उनकी जगह यशस्वी जायसवाल को टीम में शामिल किया गया. रिपोर्ट्स के अनुसार, विराट कोहली 22 जून को बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में फिटनेस टेस्ट देंगे. इस टेस्ट का परिणाम यह तय करेगा कि वह जुलाई में होने वाली भारत और इंग्लैंड की वनडे सीरीज में खेल पाएंगे या नहीं.

Tags: virat kohli
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