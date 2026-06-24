क्रिकेट इतिहास का सबसे लंबा छक्का? जब बल्लेबाज ने लगाया गगनचुंबी सिक्स, 1500 KM दूर पहुंची गेंद

यह कहानी दक्षिण अफ्रीका के विस्फोटक बल्लेबाज जिमी सिंक्लेयर से जुड़ी है. कहा जाता है कि 20वीं सदी की शुरुआत में ओल्ड वांडरर्स स्टेडियम में खेले जा रहे एक मैच के दौरान सिंक्लेयर ने गेंद को इतनी जोर से मारा कि वह मैदान की सीमा पार करते हुए दूर निकल गई. दर्शक और खिलाड़ी गेंद की उड़ान देखकर हैरान रह गए. लेकिन बताया जाता है कि उसी समय स्टेडियम के पास से एक ट्रेन गुजर रही थी और गेंद सीधे उसके एक डिब्बे में जा गिरी. इसके बाद गेंद किसी को दिखाई नहीं दी. मैच अधिकारियों और खिलाड़ियों ने उसे खोजने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मिली.
कैसे बनी क्रिकेट की सबसे अनोखी कहानी?
लोकप्रिय कहानी के अनुसार, ट्रेन अपनी यात्रा जारी रखती रही और करीब 556 मील दूर अपने अंतिम स्टेशन पर पहुंची. वहीं जाकर गेंद मिलने का दावा किया गया. अगर यह घटना वास्तव में हुई होती, तो यह क्रिकेट इतिहास का सबसे लंबा छक्का माना जाता. हालांकि इस घटना के समर्थन में कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं. कई विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कहानी समय के साथ बढ़ा-चढ़ाकर सुनाई जाने लगी और धीरे-धीरे क्रिकेट की लोककथाओं का हिस्सा बन गई.