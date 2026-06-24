क्रिकेट इतिहास का सबसे लंबा छक्का? जब बल्लेबाज ने लगाया गगनचुंबी सिक्स, 1500 KM दूर पहुंची गेंद

क्रिकेट में बड़े-बड़े छक्के लगना आम बात है, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे छक्के के बारे में सुना है जिसकी लंबाई 500 से ज्यादा मील हो. आपको शायद ही यकीन न हो लेकिन पहले ऐसा हो चुका है. यह कहानी सुनने में भले ही किसी फिल्म की जैसी लगे, लेकिन क्रिकेट फैंस के बीच यह सालों से एक मशहूर घटना के रूप में सुनाई जाती रही है.

यह कहानी दक्षिण अफ्रीका के विस्फोटक बल्लेबाज जिमी सिंक्लेयर से जुड़ी है. कहा जाता है कि 20वीं सदी की शुरुआत में ओल्ड वांडरर्स स्टेडियम में खेले जा रहे एक मैच के दौरान सिंक्लेयर ने गेंद को इतनी जोर से मारा कि वह मैदान की सीमा पार करते हुए दूर निकल गई. दर्शक और खिलाड़ी गेंद की उड़ान देखकर हैरान रह गए. लेकिन बताया जाता है कि उसी समय स्टेडियम के पास से एक ट्रेन गुजर रही थी और गेंद सीधे उसके एक डिब्बे में जा गिरी. इसके बाद गेंद किसी को दिखाई नहीं दी. मैच अधिकारियों और खिलाड़ियों ने उसे खोजने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मिली.

कैसे बनी क्रिकेट की सबसे अनोखी कहानी?

लोकप्रिय कहानी के अनुसार, ट्रेन अपनी यात्रा जारी रखती रही और करीब 556 मील दूर अपने अंतिम स्टेशन पर पहुंची. वहीं जाकर गेंद मिलने का दावा किया गया. अगर यह घटना वास्तव में हुई होती, तो यह क्रिकेट इतिहास का सबसे लंबा छक्का माना जाता. हालांकि इस घटना के समर्थन में कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं. कई विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कहानी समय के साथ बढ़ा-चढ़ाकर सुनाई जाने लगी और धीरे-धीरे क्रिकेट की लोककथाओं का हिस्सा बन गई.

आज भी क्यों याद किया जाता है यह छक्का?

आधुनिक क्रिकेट में बल्लेबाज 100 मीटर से अधिक लंबे छक्के लगाते हैं, लेकिन 556 मील की दूरी की कल्पना भी असंभव लगती है. यही कारण है कि यह कहानी आज भी क्रिकेट प्रशंसकों को आकर्षित करती है. सच हो या कल्पना, जिमी सिंक्लेयर के इस कथित छक्के की कहानी क्रिकेट इतिहास के सबसे रोचक और रहस्यमयी किस्सों में गिनी जाती है. यह हमें याद दिलाती है कि खेल केवल रिकॉर्ड्स का नाम नहीं है, बल्कि उन कहानियों का भी हिस्सा है जो पीढ़ियों तक लोगों का मनोरंजन करती रहती हैं.