हरियाणा की छोरी, पाकिस्तान का दूल्हा, दिलचस्प है क्रिकेटर की लव स्टोरी, दुबई में रचाई थी शादी

पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच दूसरा टेस्ट सिलहट में खेला जा रहा है. पहले दिन के खेल में बुरी खबर तब आई जब पता चला कि हसन अली चोटिल हो गए हैं और उन्हें स्ट्रेचर पर लिटाकर मैदान से बाहर ले जाया गया है. हसन इस सीरीज में अब शायद ही खेल पाएंगे. हसन चर्चा में हैं तो हम आज उनकी लव स्टोरी की बात करेंगे. हसन अली की वाइफ सामिया आरजू है जो कि भारत (हरियाणा) की रहने वाली है. पाकिस्तानी क्रिकेटर हसन अली और भारतीय फ्लाइट इंजीनियर सामिया आरजू की लव स्टोरी दिलचस्प रही है.

दोनों की पहली मुलाकात दुबई में हुई थी. वहां वे एक डिनर पार्टी में अपने दोस्तों के जरिए मिले थे. उस समय हसन अली क्रिकेट खेलने के लिए दुबई आए हुए थे. शुरुआत में दोनों सिर्फ दोस्त बने. धीरे-धीरे उनकी बातचीत बढ़ी और वे अच्छे दोस्त बन गए. समय के साथ यह दोस्ती प्यार में बदल गई. करीब दो साल तक साथ रहने के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया. उनकी शादी 20 अगस्त 2019 को दुबई के अटलांटिस द पाम में बहुत बड़े और सुंदर समारोह में हुई.

सामिया ने की है इंजीनियरिंग की पढ़ाई

हसन अली पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज हैं. वह मैदान में अपनी तेज गेंदबाजी और खुशी से जश्न मनाने के लिए जाने जाते हैं. दूसरी तरफ समिया अरज़ू भारत के हरियाणा राज्य के नूंह जिले से हैं. उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिग्री ली है. शादी से पहले समिया ने जेट एयरवेज में एयर होस्टेस के रूप में काम किया. बाद में वह दुबई चली गईं और वहां एमिरेट्स एयरलाइंस में फ्लाइट इंजीनियर बन गईं. जब दोनों पहली बार मिले थे, तब समिया को क्रिकेट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी.

परिवार और खुशी की जिंदगी

भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते थोड़े मुश्किल होते हैं, लेकिन दोनों परिवारों ने इस रिश्ते को खुशी से स्वीकार किया. इससे यह दिखता है कि प्यार में कोई सीमा नहीं होती. शादी के बाद दोनों दुबई में रहने लगे. अब उनके दो बेटियाँ हैं जिनके नाम हेलेना और हेज़ल हैं. आज उनकी जिंदगी खुशहाल है और वे एक शांत और अच्छे परिवार की तरह रहते हैं.