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BAN vs PAK मैच में बड़ा हादसा! सिर के बल गिरे हसन अली, स्ट्रेचर पर ले जाना पड़ा बाहर, स्टेडियम में पसरा सन्नाटा

Hasan Ali Head Injury: BAN vs PAK टेस्ट के दौरान मैदान पर बड़ा हादसा! कैच लेने के चक्कर में सिर के बल गिरे हसन अली, हालत बिगड़ने पर स्ट्रेचर से बाहर ले जाना पड़ा. सहमे क्रिकेट फैंस.

By: Shivani Singh | Last Updated: May 16, 2026 12:00:00 PM IST

BAN vs PAK मैच में बड़ा हादसा! सिर के बल गिरे हसन अली, स्ट्रेचर पर ले जाना पड़ा बाहर, स्टेडियम में पसरा सन्नाटा


Hasan Ali Head Injury Bangladesh vs Pakistan: बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन शनिवार सुबह एक बड़ा हादसा होते-होते बचा. पाकिस्तान के अनुभवी तेज गेंदबाज हसन अली लाइव मैच के दौरान गंभीर रूप से चोटिल हो गए, जिसके बाद उन्हें स्ट्रेचर पर लिटाकर मैदान से बाहर ले जाना पड़ा. इस घटना के बाद से ही क्रिकेट फैंस काफी चिंता में हैं.

कैसे हुआ यह हादसा?

यह घटना बांग्लादेश की पारी के आठवें ओवर में घटी. हसन अली ओवर की पांचवीं गेंद फेंक रहे थे, तभी बांग्लादेशी बल्लेबाज तंजीद हसन तमीम(tanzid hasan) के बल्ले का ऊपरी किनारा लगा. हसन अली ने अपने फॉलो-थ्रू में आगे बढ़कर रिटर्न कैच पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके हाथ से छटक गई.

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इसी कोशिश में उनका संतुलन बिगड़ गया और वह पिच पर बहुत बुरी तरह गिर पड़े. गिरते समय उनका सिर जमीन से काफी तेजी से टकराया. इसके बाद हसन कुछ सेकंड के लिए बिना किसी हलचल के मैदान पर ही लेटे रहे और उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया. मैदान पर मौजूद खिलाड़ियों ने तुरंत मेडिकल टीम को बुलाया, जो बिना वक्त गंवाए पिच पर पहुंची.

चोट लगने के बाद हसन अली को चक्कर आ रहे थे, जिसके चलते उन्हें स्ट्रेचर पर लिटाकर मैदान से बाहर ले जाया गया ताकि उनका आगे का मेडिकल चेकअप किया जा सके. डगआउट में बैठे पाकिस्तान के कोच सरफराज अहमद और गेंदबाजी कोच उमर गुल के चेहरों पर भी गहरी चिंता साफ देखी जा सकती थी. हसन के बाहर जाने के बाद ओवर की बची हुई गेंद अनुभवी खिलाड़ी सलमान अली आगा ने फेंकी.

टॉस जीतकर पाकिस्तान ने चुनी गेंदबाजी

इससे पहले, सिल्हट की खूबसूरत सुबह में पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. मेहमान टीम की शुरुआत बेहद शानदार रही और तेज गेंदबाज मोहम्मद अब्बास ने मैच की दूसरी ही गेंद पर पाकिस्तान को पहली सफलता दिला दी. उन्होंने महमूदुल हसन जॉय को दूसरी स्लिप में खड़े सलमान अली आगा के हाथों कैच आउट कराया.

इसके बाद पूर्व कप्तान मोमिनुल हक ने क्रीज पर कदम रखा और तंजीद हसन के साथ मिलकर पाकिस्तानी गेंदबाजों पर पलटवार करना शुरू किया. दोनों ने मैदान के चारों तरफ शॉट लगाए और बांग्लादेश का स्कोर 9 ओवर में 42 रन तक पहुंचा दिया. हालांकि, मोहम्मद अब्बास ने एक बार फिर पाकिस्तान की वापसी कराई और इस बार उन्होंने सलामी बल्लेबाज तंजीद हसन का खुद ही शानदार रिटर्न कैच पकड़ा. तंजीद ने आउट होने से पहले 34 गेंदों में 3 चौकों की मदद से 26 रन बनाए.

बाबर आजम की टीम में वापसी, शाहीन अफरीदी हुए ड्रॉप

इस मुकाबले के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग-इलेवन में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिले हैं. पूर्व कप्तान और स्टार बल्लेबाज बाबर आजम(Babar Azam) की टीम में वापसी हुई है. 31 वर्षीय बाबर फिटनेस की समस्याओं के कारण पहला टेस्ट मैच नहीं खेल पाए थे. उनकी गैरमौजूदगी में पाकिस्तान को पहले मैच में 104 रनों की करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी.

वहीं, एक और बड़ा फैसला लेते हुए सीनियर तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी को इस मैच से ड्रॉप कर दिया गया है, और उनकी जगह खुर्रम शहजाद को टीम में शामिल किया गया है. पिछले मैच में शाहीन काफी महंगे साबित हुए थे, जिसके बाद मीडिया में ऐसी खबरें भी आईं कि शाहीन और कप्तान शान मसूद के बीच ड्रेसिंग रूम में तीखी बहस हुई थी. इसके अलावा, टीम में तीसरा बदलाव करते हुए स्पिनर नोमान अली की जगह ऑफ-स्पिनर साजिद खान को मौका दिया गया है.

ये भी पढ़ें:-WTC पाइंट्स टेबल से 8 अंक काटे, सभी प्लेयर्स पर 40% जुर्माना लगाया, ICC ने पाकिस्तान को क्यों दिया झटका?

Tags: Pakistan Cricket
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