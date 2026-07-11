Home > क्रिकेट > ना कोहली ना धोनी जो कोई नहीं कर पाया, पंजाब के इस खिलाड़ी ने लॉर्ड्स में रचा इतिहास; कारनामा सुन फक्र से चौड़ा हो जाएगा हर भारतीय का सीना

ना कोहली ना धोनी जो कोई नहीं कर पाया, पंजाब के इस खिलाड़ी ने लॉर्ड्स में रचा इतिहास; कारनामा सुन फक्र से चौड़ा हो जाएगा हर भारतीय का सीना

Harmanpreet Kaur Lord's record: इंग्लैंड ने टॉस जीत कर पहले गंदबाजी करने का फैसला किया. भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही. 37 रन के स्कोर पर भारत के दो विकेट गिर चुके थे. 101 रन के स्कोर पर भारत के तीन विकेट गिर चुके थे. तब कप्तान हरमनप्रीत बैटिंग करने आईं, उन्होंने स्मृति मंधाना के साथ मिलकर 89 रनों की बेहद महत्वपूर्ण साझेदारी की.

By: Divyanshi Singh | Published: July 11, 2026 4:40:10 PM IST

हरमनप्रीत कौर ने लॉर्ड्स में रचा इतिहास
हरमनप्रीत कौर ने लॉर्ड्स में रचा इतिहास


Harmanpreet Kaur: क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स के मैदान पर भारत औक इंग्लैंड का टेस्ट मैच खेला जा रहा है. यह इस मैदान पर इतिहास का पहला टेस्ट मैच है, जहां भारतीय कप्तान हपमनप्रीत कौर ने इतिहास रच दिया है. हरमनप्रीत कौर ने पहली पारी में 58 रन बनाए, जिसके बाद वह लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर तोनों फॉर्मेट में फिफ्टी लगाने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बन गईं.

हरमनप्रीत ने रचा इतिहास 

भारत का कोई भी क्रिकेटर चाहे वो पुरुष हो या महिला लॉर्डस के मैदान पर खेलते हुए तीनों फॉर्मेट  में अर्धशतक नहीं लगा पाया था. विराट कोहली, रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर और मिताली राज जैसे क्रिकेट के दिग्गजों को पछाड़ कर हरमन ने इतिहास रच दिया है.

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टी20 और वनडे में भी कर चुकी हैं कमाल 

इससे पहले भारतीय महिला कप्तान ने वनडे और टी20 में लॉर्ड्स के मैदान पर फिफ्टी लगा चुकी थी. अब इस ऐतिहासिक मैदान पर सबसे पहले महिला टेस्ट में अर्धशतक जड़ कर उन्होंने बड़ा कारनामा किया है.

भारत की खराब शुरुआत

इंग्लैंड ने टॉस जीत कर पहले गंदबाजी करने का फैसला किया. भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही. 37 रन के स्कोर पर भारत के दो विकेट गिर चुके थे. 101 रन के स्कोर पर भारत के तीन विकेट गिर चुके थे. तब कप्तान हरमनप्रीत बैटिंग करने आईं, उन्होंने स्मृति मंधाना के साथ मिलकर 89 रनों की बेहद महत्वपूर्ण साझेदारी की.  स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा की अर्धशतकीय पारी की बदौलत टीम इंडिया ने पहली पारी में 285 रन बनाए.

18वीं इंटरनेशनल सेंचुरी से चुक गई स्मृति मंधाना

स्मृति मंधाना 83 रन बनाकर अपनी 18वीं इंटरनेशनल सेंचुरी बनाने से चूक गईं. इंडिया के 285 रन के जवाब में, पहले दिन स्टंप्स तक इंग्लैंड का स्कोर एक विकेट पर 21 रन था. यह ध्यान देने वाली बात है कि इंग्लैंड ने 1995 के बाद से विमेंस टेस्ट क्रिकेट में इंडिया को नहीं हराया है. यह एकमात्र मौका है जब इंग्लैंड ने विमेंस टेस्ट में टीम इंडिया के खिलाफ जीत हासिल की है.

Tags: Harmanpreet Kaur
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