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हरमनप्रीत कौर ने रचा इतिहास, मिताली राज को छोड़ा पीछे, वर्ल्ड कप में ऐसा करने वाली प्लेयर बनी

हरमनप्रीत कौर ने पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में इतिहास रचते हुए महिला टी20 विश्व कप में भारत की सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज बनने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. उन्होंने मिताली राज को पीछे छोड़ते हुए 732 रन पूरे किए.

By: Satyam Sengar | Published: June 14, 2026 9:09:25 PM IST

हरमनप्रीत कौर ने रचा इतिहास.
हरमनप्रीत कौर ने रचा इतिहास.


भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने रविवार (14 जून) को पाकिस्तान के खिलाफ एजबेस्टन में खेले गए मुकाबले में इतिहास रच दिया. वह महिला टी20 विश्व कप के इतिहास में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज बन गईं. इस उपलब्धि के साथ उन्होंने पूर्व भारतीय कप्तान मिताली राज का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया. मैच शुरू होने से पहले हरमनप्रीत और मिताली दोनों के नाम 726-726 रन थे. हरमनप्रीत ने अपनी पहली ही गेंद पर एक रन लेकर यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. उन्होंने मिडिल और लेग स्टंप पर मिली फुलटॉस गेंद को डीप में खेलकर सिंगल लिया और 727 रन के आंकड़े को पार कर गईं.

भारत की शुरुआत हालांकि अच्छी नहीं रही. सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गईं. उन्होंने सादिया इकबाल की गेंद पर एक शानदार छक्का लगाया, लेकिन अगली ही गेंद पर विकेटकीपर मुनीबा अली को कैच दे बैठीं. इसके बाद जेमिमा रोड्रिग्स भी बड़ी पारी नहीं खेल सकीं और सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गईं. तास्मिया रुबाब की गेंद पर उन्होंने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में चली गई और नतालिया परवेज़ ने उनका कैच लपक लिया.

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रिकॉर्ड बुक में सबसे ऊपर पहुंचीं हरमनप्रीत

हरमनप्रीत कौर का यह रिकॉर्ड इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने लगातार कई वर्षों तक भारतीय टीम के लिए शानदार प्रदर्शन किया है. अब उनके नाम महिला टी20 विश्व कप में 34 मैचों में 732 रन दर्ज हैं, जिसमें उनका सर्वोच्च स्कोर 103 रन है. वहीं मिताली राज ने 23 मैचों में 726 रन बनाए थे. इस सूची में स्मृति मंधाना 550 रन के साथ तीसरे, जेमिमा रोड्रिग्स 408 रन के साथ चौथे और पूनम राउत 375 रन के साथ पांचवें स्थान पर हैं.

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला

मैच से पहले हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी. उन्होंने कहा कि पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी है और टीम बड़ा स्कोर बनाना चाहती है. कप्तान ने यह भी बताया कि पिछले विश्व कप से टीम को काफी आत्मविश्वास मिला है. उन्होंने प्लेइंग इलेवन में बदलाव की जानकारी देते हुए कहा कि यास्तिका भाटिया की जगह भारती को मौका दिया गया है. भारत इस मैच में तीन स्पिनर और दो मध्यम तेज गेंदबाजों के साथ उतरा.

Tags: Harmanpreet Kaur
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