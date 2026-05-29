Home > क्रिकेट > हार्दिक पांड्या को निकालेगी मुंबई इंडियंस? नीता अंबानी ने रोहित शर्मा पर छोड़ा फैसला, MI में क्या खिचड़ी पक रही?

हार्दिक पांड्या को निकालेगी मुंबई इंडियंस? नीता अंबानी ने रोहित शर्मा पर छोड़ा फैसला, MI में क्या खिचड़ी पक रही?

Hardik Pandya Captaincy: आईपीएल 2026 में खराब प्रदर्शन के बाद मुंबई इंडियंस में बड़ा बदलाव हो सकता है. हार्दिक पांड्या की कप्तानी खतरे में है, जबकि रोहित शर्मा नए कप्तान के चयन में अहम भूमिका निभा सकते हैं. हार्दिक के टीम छोड़ने की भी खबरें सामने आ रही हैं.

By: Satyam Sengar | Last Updated: May 29, 2026 1:19:06 PM IST

रोहित शर्मा चुन सकते हैं टीम का नया कप्तान.
रोहित शर्मा चुन सकते हैं टीम का नया कप्तान.


Hardik Pandya Captaincy: आईपीएल 2026 में खराब प्रदर्शन के बाद मुंबई इंडियंस टीम के अंदर बड़े बदलाव की खबरें सामने आ रही हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या को कप्तानी से हटाया जा सकता है. साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि हार्दिक फ्रेंचाइजी छोड़ने पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि उनका टीम मैनेजमेंट के साथ रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है. मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2026 सीजन में 14 मैचों में केवल चार जीत हासिल कीं.

टीम के खराब प्रदर्शन के बाद फ्रेंचाइजी अब नए कप्तान की तलाश में है. हार्दिक पांड्या को साल 2024 में रोहित शर्मा की जगह कप्तान बनाया गया था, लेकिन यह फैसला टीम के लिए सफल साबित नहीं हुआ. सूत्रों के अनुसार, मुंबई इंडियंस अब ऐसा कप्तान चुनना चाहती है जिसे रोहित शर्मा का समर्थन प्राप्त हो. टीम मैनेजमेंट का मानना है कि रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाने का फैसला गलत साबित हुआ और इससे टीम के माहौल पर असर पड़ा. हालांकि, यह भी साफ किया गया है कि रोहित शर्मा दोबारा मुंबई इंडियंस की कप्तानी नहीं करेंगे. लेकिन नए कप्तान के चयन में उनकी अहम भूमिका रहने वाली है.

रोहित शर्मा की राय होगी अहम

सूत्रों के मुताबिक, मुंबई इंडियंस का अगला कप्तान वही बनेगा जिसे रोहित शर्मा का समर्थन मिलेगा. फ्रेंचाइजी अब कप्तानी को लेकर कोई नया विवाद नहीं चाहती. इसलिए टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ी रोहित शर्मा की सलाह को काफी महत्व दिया जा रहा है. रिपोर्ट्स में कहा गया है कि टीम प्रबंधन चाहता है कि अगला कप्तान खिलाड़ियों और फैंस दोनों के बीच लोकप्रिय हो. इसी वजह से रोहित शर्मा को कप्तान चयन प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है.

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हार्दिक पांड्या मांग सकते हैं ट्रांसफर

सूत्रों का कहना है कि हार्दिक पांड्या केवल कप्तानी छिनने से नाराज नहीं हैं, बल्कि उनका मैनेजमेंट के साथ व्यक्तिगत रिश्ता भी खराब हो चुका है. ऐसे में वह किसी दूसरी आईपीएल टीम में जाने का फैसला कर सकते हैं. इसके अलावा गुजरात टाइटंस के कोच आशीष नेहरा को मुंबई इंडियंस में लाने की चर्चा भी हुई थी, लेकिन सूत्रों का मानना है कि किसी दूसरी टीम के कोच और कप्तान दोनों को एक साथ लाना आसान नहीं होता. हार्दिक पांड्या के भविष्य को लेकर अगले कुछ हफ्तों में बड़ा फैसला सामने आ सकता है.

ये भी पढ़ें:IPL 2026 में वैभव सूर्यवंशी का तूफान, दिग्गज गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां; लिस्ट में किसने किया टॉप

Tags: HARDIK PANDYAIPL 2026rohit sharma
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