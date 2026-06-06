हार्दिक-सूर्या के बीच लंबे समय से चल झगड़ा, पांड्या रह गए पीछे, यादव को मिला गंभीर-अगरकर से फायदा

भारतीय क्रिकेट में टी20 कप्तानी को लेकर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है. एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2024 टी20 वर्ल्ड कप के बाद टीम इंडिया की कप्तानी को लेकर हार्दिक पांड्या और सूर्यकुमार यादव के बीच कड़ी टक्कर थी. इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दोनों खिलाड़ियों के रिश्ते पिछले करीब दो साल से पहले जैसे नहीं रहे हैं. रोहित शर्मा के टी20 क्रिकेट से हटने के बाद लगभग सभी को लग रहा था कि हार्दिक पांड्या ही टीम इंडिया के अगले कप्तान बनेंगे.

उन्होंने कई मौकों पर भारतीय टीम की कप्तानी की थी और कप्तानी की रेस में सबसे आगे माने जा रहे थे. लेकिन आखिर में बाजी सूर्यकुमार यादव के हाथ लगी. रिपोर्ट के मुताबिक, उस समय नए मुख्य कोच गौतम गंभीर और मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर की सोच काफी हद तक एक जैसी थी. दोनों भविष्य को ध्यान में रखकर फैसला लेना चाहते थे. माना जाता है कि हार्दिक को कप्तानी देने को लेकर कुछ सवाल भी थे. इनमें सबसे बड़ी वजह आईपीएल में मुंबई इंडियंस की कप्तानी को माना जा रहा है. जब हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस छोड़कर मुंबई इंडियंस पहुंचे और रोहित शर्मा की जगह कप्तान बने, तब उन्हें काफी आलोचना झेलनी पड़ी थी. यहां तक कि वानखेड़े स्टेडियम में भी फैंस ने उन्हें हूट किया था. उस सीजन मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन भी काफी खराब रहा था.

सूर्यकुमार को मिला बड़े खिलाड़ी का साथ

रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि भारतीय टीम के एक बहुत बड़े और सीनियर खिलाड़ी ने कप्तानी के लिए सूर्यकुमार यादव का समर्थन किया था. हालांकि उस खिलाड़ी का नाम सामने नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि उनके समर्थन ने सूर्यकुमार की दावेदारी को मजबूत कर दिया.

रिश्तों को लेकर भी बड़ा दावा

रिपोर्ट का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा यह है कि हार्दिक पांड्या और सूर्यकुमार यादव के बीच पिछले दो साल से रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहे हैं. हालांकि दोनों खिलाड़ी मुंबई इंडियंस और टीम इंडिया के लिए साथ खेलते रहे हैं, लेकिन अंदरखाने कुछ दूरी होने की बात कही जा रही है. फिलहाल इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. न तो हार्दिक पांड्या ने और न ही सूर्यकुमार यादव ने इस मामले पर कोई बयान दिया है. फिर भी इस रिपोर्ट ने भारतीय क्रिकेट में कप्तानी और ड्रेसिंग रूम के माहौल को लेकर नई चर्चा जरूर छेड़ दी है.