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Hardik Pandya: प्लास्टिक बॉल से क्यों खेल रहा है भारत का सबसे बेस्ट ऑलराउंडर? हार्दिक पांड्या का सीक्रेट ट्रेनिंग प्लान का खुलासा

Hardik Pandya: हार्दिक की प्रैक्टिस में सबसे अहम और कुछ हद तक हैरान करने वाला फैसला प्लास्टिक बॉल के खिलाफ बैटिंग करना है.

By: Divyanshi Singh | Published: July 24, 2026 11:27:11 PM IST

प्लास्टिक की बॉल से क्यों खेल रहे हार्दिक पंड्या?
प्लास्टिक की बॉल से क्यों खेल रहे हार्दिक पंड्या?


Hardik Pandya: टीम इंडिया के खिलाड़ियों की बढ़ती चोटों ने चिंता बढ़ा दी है. हाल के दिनों में कप्तान शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह और हर्षित राणा जैसे खिलाड़ी चोटिल हुए हैं. हर्षित और वाशिंगटन सुंदर जैसे खिलाड़ियों की चोटों ने खास तौर पर काफी चिंता पैदा की है. हालांकि, सबसे बड़ी चिंता और उत्सुकता स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की फिटनेस को लेकर बनी हुई है, जो IPL 2026 के बाद से एक्शन से बाहर हैं. एक रिपोर्ट से पता चला है कि हार्दिक की फिटनेस में सुधार हो रहा है और वह अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए बेंगलुरु में कड़ी ट्रेनिंग कर रहे हैं.

बेंगलुरु में रह रहे हैं हार्दिक पांड्या

रेवस्पोर्ट्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, हार्दिक पांड्या, जो कुछ समय से बेंगलुरु में रह रहे हैं, BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में लगातार अपनी फिटनेस पर काम कर रहे हैं. वह रोजाना 12 ओवर तक बॉलिंग कर रहे हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि हार्दिक हर शाम लगभग 3-4 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, और उनका मुख्य फोकस धीरे-धीरे अपना बॉलिंग वर्कलोड बढ़ाना है ताकि टीम में वापसी पर वह पूरी तरह से तैयार रहें.

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प्लास्टिक की गेंदों से बैटिंग की प्रैक्टिस

लेकिन हार्दिक की प्रैक्टिस में सबसे अहम और कुछ हद तक हैरान करने वाला फैसला प्लास्टिक बॉल के खिलाफ बैटिंग करना है. रिपोर्ट में कहा गया है कि हार्दिक टाइल या कंक्रीट के फर्श पर प्लास्टिक की गेंदों से बैटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि हार्दिक अपने बैटिंग रिफ्लेक्स को बेहतर बनाना चाहते हैं. प्लास्टिक की गेंदें अक्सर ऐसे फर्श पर बहुत तेज़ी से आती हैं, जिससे बैट्समैन को रिएक्ट करने का कम समय मिलता है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए हार्दिक अपनी रिएक्शन स्पीड को बेहतर बनाने के लिए ये एक्सरसाइज कर रहे हैं.

IPL के बाद कुछ दिनों तक बाहर रहने के बाद, हार्दिक पांड्या को चोट दोबारा लग गई, जिससे वह अफगानिस्तान के खिलाफ ODI सीरीज से बाहर हो गए. तब से, हार्दिक बेंगलुरु लौट आए हैं और अपनी प्रैक्टिस फिर से शुरू कर दी है. इसके अलावा, हार्दिक ने CoE की सुविधाओं का पूरा फायदा उठाने और टूर्नामेंट की तैयारी में ज़्यादा समय बिताने के लिए मुंबई छोड़कर बेंगलुरु में बसने का फैसला किया है. वह अगले कुछ सालों तक वहीं रहेंगे.

Tags: HARDIK PANDYA
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