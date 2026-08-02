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Hardik Pandya: हार्दिक पांड्या के ट्रेड पर बड़ा अपडेट!, मुंबई इंडियंस ने किया बड़ा खुलासा

Hardik Pandya:मुंबई इंडियंस से दो साल की गैरमौजूदगी के बाद, हार्दिक पांड्या अपनी पुरानी टीम में लौट आए. हालांकि, लगातार तीन सीज़न तक टीम के कप्तान रहने के बावजूद, वह मुंबई को वैसी सफलता नहीं दिला पाए जैसी पहले मिलती थी.

By: Divyanshi Singh | Published: August 2, 2026 8:36:09 PM IST

हार्दिक पंड्या की ट्रेड डील से टीमें क्यों कर रही इनकार
हार्दिक पंड्या की ट्रेड डील से टीमें क्यों कर रही इनकार


Hardik Pandya: आईपीएल 2026 सीज़न खत्म हुए दो महीने हो गए हैं, और अब प्लेयर ट्रेडिंग का मुद्दा उठ रहा है. ऋषभ पंत और कुलदीप यादव को लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स ने ट्रेड किया है. लेकिन सबसे बड़ा टॉपिक स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या हैं, जिनका मुंबई इंडियंस के साथ स्टिट्यूशन खत्म माना जा रहा है. हार्दिक के चेन्नई सुपर किंग्स में जाने की अटकलें और अफवाहें ज़ोरों पर हैं. चेन्नई ने पहले ऐसी खबरों को खारिज कर दिया था. अब, हार्दिक की टीम, मुंबई इंडियंस ने भी इन अटकलों का खंडन किया है.

मुंबई इंडियंस ने खबरों का किया खंडन 

मुंबई इंडियंस से दो साल की गैरमौजूदगी के बाद, हार्दिक पांड्या अपनी पुरानी टीम में लौट आए. हालांकि, लगातार तीन सीज़न तक टीम के कप्तान रहने के बावजूद, वह मुंबई को वैसी सफलता नहीं दिला पाए जैसी पहले मिलती थी. टीम के अंदर और फैंस के बीच उनके बारे में रिएक्शन हमेशा बंटे हुए रहे हैं. उनके और टीम के परफॉर्मेंस में, खासकर पिछले सीज़न में, काफी गिरावट देखी गई, जिससे हार्दिक और मुंबई का अलग होना तय हो गया.

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लेकिन हार्दिक किस टीम में शामिल होंगे, इस बारे में अलग-अलग खबरें आ रही हैं. चेन्नई के अलावा, उनका नाम कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स से भी जुड़ चुका है. चेन्नई ने इस मामले पर सभी रिपोर्ट्स को पहले ही खारिज कर दिया था. अब, मुंबई ने भी ऐसे दावों को गलत बताया है. स्पोर्टस्टार की एक रिपोर्ट में MI के स्पोक्सपर्सन के हवाले से कहा गया है कि किसी भी प्लेयर के ट्रेड को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है.

दोनों टीमों ने मना क्यों किया?

अब सवाल यह है कि दोनों टीमों ने हार्दिक को ट्रेड करने से मना क्यों किया? मुंबई ने ऑफिशियली वही बात दोहराई है जो CSK ने कुछ दिन पहले कही थी. चेन्नई ने तब कहा था कि टीम ने पिछले सीजन का रिव्यू शुरू नहीं किया था, और इसलिए, हार्दिक पांड्या को लेकर सभी दावे झूठे हैं. मुंबई ने अब इसी तरह का जवाब दिया है.

रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई इंडियंस के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि पिछले सीजन के खराब परफॉर्मेंस का रिव्यू अभी चल रहा है और टीम हर पहलू पर विचार कर रही है. इस स्पोक्सपर्सन ने यह भी कहा कि प्लेयर ट्रेड को लेकर कोई भी फैसला रिव्यू पूरा होने के बाद ही किया जाएगा.

क्या मना करने की असली वजह यही है?

लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, ऑफिशियल बयान आखिरी बात नहीं होते. दोनों टीमों के इस डील को मना करने के कई कारण हैं. सबसे बड़ा मुद्दा डील का नेचर हो सकता है: किस कीमत पर? क्या CSK हार्दिक की ट्रेड फीस के लिए मुंबई को पेमेंट करेगा, या CSK को एक या दो खिलाड़ी मुंबई भेजने होंगे? जब तक इन बातों पर सहमति नहीं बन जाती, तब तक अक्सर ऐसे इनकार किए जाते हैं.

Tags: HARDIK PANDYA
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