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क्या होता है परफॉर्मेंस ब्लॉक? जिसके तहत हार्दिक पांड्या ले रहे ट्रेनिंग, BCCI ने शुरू की नई पहल

बीसीसीआई ने खिलाड़ियों के लिए नया ‘परफॉर्मेंस ब्लॉक’ कार्यक्रम शुरू किया है. हार्दिक पांड्या ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले इसी कार्यक्रम से जुड़कर अपनी फिटनेस और खेल को बेहतर बनाने का फैसला किया है.

By: Satyam Sengar | Published: June 23, 2026 1:18:18 PM IST

हार्दिक पांड्या परफॉर्मेंस ब्लॉक के तहत ले रहे ट्रेनिंग.
हार्दिक पांड्या परफॉर्मेंस ब्लॉक के तहत ले रहे ट्रेनिंग.


भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने खिलाड़ियों के लिए एक नई पहल शुरू की है, जिसका नाम ‘परफॉर्मेंस ब्लॉक’ रखा गया है. इसका मकसद सिर्फ चोटिल खिलाड़ियों को फिट करना नहीं, बल्कि भारतीय टीम के खिलाड़ियों को पूरे साल अपने खेल और फिटनेस पर काम करने का मौका देना भी है. इस कार्यक्रम से जुड़ने वाले बड़े खिलाड़ियों में हार्दिक पांड्या का नाम सामने आया है.
 
खबरों के मुताबिक हार्दिक ने इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज में जल्दबाजी में वापसी करने के बजाय अपने खेल और फिटनेस को और बेहतर बनाने का फैसला किया है. वह चाहते हैं कि जब भी भारतीय टीम के लिए मैदान पर उतरें, तो पूरी तरह तैयार हों. अब तक बीसीसीआई का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) ज्यादातर चोटिल खिलाड़ियों के इलाज और रिकवरी के लिए इस्तेमाल होता था. लेकिन नए परफॉर्मेंस ब्लॉक के तहत खिलाड़ी यहां आकर अपने खेल की कमजोरियों पर काम कर सकेंगे.
 

अब सिर्फ फिट होना काफी नहीं

 
इसके लिए उन्हें विशेषज्ञ कोचों की मदद भी मिलेगी. बीसीसीआई के एक सूत्र के अनुसार, अब किसी खिलाड़ी को सिर्फ मेडिकल फिटनेस के आधार पर टीम इंडिया में वापसी की मंजूरी नहीं मिलेगी. उसे यह भी दिखाना होगा कि वह मैदान पर पहले की तरह अच्छा प्रदर्शन कर सकता है.
 

हार्दिक की नजर वर्ल्ड कप पर

 
सूत्रों का कहना है कि हार्दिक पांड्या अपने शरीर पर ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहते. अगले वनडे वर्ल्ड कप में अभी करीब 16 महीने का समय बाकी है, इसलिए वह लंबी तैयारी पर ध्यान दे रहे हैं. पिछले कुछ सालों में उन्होंने ज्यादा 50 ओवर क्रिकेट भी नहीं खेली है. वहीं, तेज गेंदबाज हर्षित राणा इस नई व्यवस्था के तहत पूरी तरह फिट घोषित होने वाले पहले खिलाड़ी माने जा रहे हैं. बीसीसीआई को उम्मीद है कि यह नया कार्यक्रम खिलाड़ियों को सिर्फ फिट ही नहीं, बल्कि बेहतर प्रदर्शन के लिए भी तैयार करेगा.

Tags: bcciHARDIK PANDYA
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