हार्दिक पांड्या को सचमुच चोट लगी? या BCCI ने कर दिया बाहर, इंग्लैंड सीरीज से आउट होने का पूरा सच

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भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या इन दिनों अपनी फिटनेस को लेकर चर्चा में हैं. इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने टीम का ऐलान किया, तब हार्दिक का नाम उसमें नहीं था. इसके बाद क्रिकेट फैंस के बीच कई तरह के सवाल उठने लगे. कुछ लोगों ने माना कि उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया है, जबकि कुछ ने इसे फिटनेस से जुड़ी समस्या बताया.
दरअसल, हार्दिक पांड्या फिलहाल बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपनी फिटनेस पर काम कर रहे हैं. आईपीएल के बाद उन्होंने कुछ समय का ब्रेक लिया था और 2 जून को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पहुंच गए थे. वहां वह एक विशेष परफॉर्मेंस ब्लॉक प्रोग्राम का हिस्सा हैं, जिसका उद्देश्य खिलाड़ियों को पूरी तरह फिट बनाना होता है.
चोट के कारण बढ़ी परेशानी
शुरुआत में हार्दिक पांड्या को पीठ में ऐंठन (बैक स्पैज्म) की समस्या थी. हालांकि बाद में उनकी जांघ की मांसपेशी यानी क्वाड्रिसेप्स में खिंचाव आ गया. इसी वजह से उनकी वापसी में देरी हुई है. सूत्रों के अनुसार, 9 जून को उनके पैर में हल्की तकलीफ महसूस हुई थी, जिसके बाद उन्होंने एहतियात के तौर पर स्कैन करवाया. हार्दिक की मेडिकल रिपोर्ट मुंबई के प्रसिद्ध स्पोर्ट्स सर्जन डॉ. दिनशॉ पारदीवाला को भेजी गई थी. उन्होंने हार्दिक को चार से पांच दिन आराम करने और उसके बाद तीन सप्ताह का विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरा करने की सलाह दी.
रिहैब पूरा होने के बाद होगी वापसी
हार्दिक ने 16 जून से हल्की ट्रेनिंग शुरू कर दी है और अब वह पूरी तरह फिट होकर मैदान पर लौटने की तैयारी कर रहे हैं. भारतीय टीम प्रबंधन और चयनकर्ता हार्दिक की फिटनेस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं. यदि उनका रिहैब सफल रहता है, तो वह जल्द ही भारतीय टीम में वापसी कर सकते हैं. फिलहाल उनकी अनुपस्थिति भारतीय टीम के लिए एक बड़ा सवाल बनी हुई है.