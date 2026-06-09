IND vs AFG ODI: हार्दिक पांड्या फिट घोषित, रोहित शर्मा पर अभी भी सस्पेंस बरकरार, क्यों नहीं मिल रहा क्लीयरेंस

हालांकि उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ टीम के आखिरी लीग मैच में वापसी कर ली थी, लेकिन 50 ओवर के क्रिकेट के लिए उनकी फिटनेस को लेकर सवाल बने हुए थे. जब बीसीसीआई ने अफगानिस्तान वनडे सीरीज के लिए टीम का ऐलान किया था, तब हार्दिक पांड्या का नाम तो शामिल किया गया था, लेकिन साथ में यह भी कहा गया था कि उनका चयन मेडिकल क्लियरेंस मिलने पर ही अंतिम माना जाएगा.
पांच दिन तक चला फिटनेस टेस्ट
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हार्दिक पांड्या ने अपना रिहैबिलिटेशन कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है. विदेश में छुट्टियां बिताने के बाद वह 2 जून को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पहुंचे थे, जहां उनकी फिटनेस की गहन जांच की गई. रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने कई मैच सिमुलेशन में हिस्सा लिया और पूरे 10 ओवर गेंदबाजी भी की. इस दौरान उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं हुई. ताकत और कंडीशनिंग विशेषज्ञों ने उनकी फिटनेस रिपोर्ट को संतोषजनक पाया, जिसके बाद उन्हें खेलने की अनुमति दे दी गई.