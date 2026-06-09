IND vs AFG ODI: हार्दिक पांड्या फिट घोषित, रोहित शर्मा पर अभी भी सस्पेंस बरकरार, क्यों नहीं मिल रहा क्लीयरेंस

अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज से पहले भारतीय टीम को बड़ी खुशखबरी मिली है. स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) ने फिट घोषित कर दिया है. इसके साथ ही उनके सीरीज में खेलने का रास्ता लगभग साफ हो गया है. हार्दिक पांड्या इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के दौरान पीठ में ऐंठन (बैक स्पाज्म) की समस्या से जूझ रहे थे. इसी कारण उन्हें मुंबई इंडियंस के लिए चार मुकाबले नहीं खेलने पड़े थे.

हालांकि उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ टीम के आखिरी लीग मैच में वापसी कर ली थी, लेकिन 50 ओवर के क्रिकेट के लिए उनकी फिटनेस को लेकर सवाल बने हुए थे. जब बीसीसीआई ने अफगानिस्तान वनडे सीरीज के लिए टीम का ऐलान किया था, तब हार्दिक पांड्या का नाम तो शामिल किया गया था, लेकिन साथ में यह भी कहा गया था कि उनका चयन मेडिकल क्लियरेंस मिलने पर ही अंतिम माना जाएगा.

पांच दिन तक चला फिटनेस टेस्ट

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हार्दिक पांड्या ने अपना रिहैबिलिटेशन कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है. विदेश में छुट्टियां बिताने के बाद वह 2 जून को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पहुंचे थे, जहां उनकी फिटनेस की गहन जांच की गई. रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने कई मैच सिमुलेशन में हिस्सा लिया और पूरे 10 ओवर गेंदबाजी भी की. इस दौरान उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं हुई. ताकत और कंडीशनिंग विशेषज्ञों ने उनकी फिटनेस रिपोर्ट को संतोषजनक पाया, जिसके बाद उन्हें खेलने की अनुमति दे दी गई.

रोहित शर्मा को अभी नहीं मिली मंजूरी

दूसरी ओर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को अभी फिटनेस क्लियरेंस का इंतजार है. वह हैमस्ट्रिंग चोट से उबर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें आईपीएल 2026 में पांच मैच मिस करने पड़े थे. हालांकि रोहित शर्मा ने टूर्नामेंट के अंतिम चरण में वापसी कर ली थी और मुंबई इंडियंस प्रबंधन ने उन्हें पूरी तरह फिट बताया था, लेकिन बीसीसीआई की मेडिकल टीम अभी उनकी स्थिति का आकलन कर रही है. भारतीय बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने हाल ही में भरोसा जताया था कि हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा दोनों अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए उपलब्ध रहेंगे. यदि ऐसा होता है, तो भारत पूरी ताकत के साथ मैदान पर उतर सकता है.