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IPL में होगा सबसे बड़ा ट्रेड? हार्दिक पांड्या के लिए CSK ने खोला खजाना, इतने करोड़ का दिया ऑफर

Hardik Pandya: एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चेन्नई सुपर किंग्स हार्दिक को अपनी टीम में लाने की पूरी कोशिश कर रही है.

By: Divyanshi Singh | Last Updated: July 26, 2026 11:20:37 PM IST

हार्दिक पांड्या के लिए सीएसके ने खोला खजाना
हार्दिक पांड्या के लिए सीएसके ने खोला खजाना


Hardik Pandya: हार्दिक पांड्या के चेन्नई सुपर किंग्स में जाने की चर्चा फिर से शुरू हो गई है. कुछ हफ़्ते पहले, CSK के CEO काशी विश्वनाथन ने हार्दिक को मुंबई इंडियंस में ट्रेड किए जाने की खबरों को खारिज कर दिया था. अब, हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चेन्नई सुपर किंग्स हार्दिक को अपनी टीम में लाने की पूरी कोशिश कर रही है.

2 खिलाड़ी और 10 करोड़ रुपये

हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या के बदले शिवम दुबे और आयुष म्हात्रे की मांग की थी. मुंबई टीम मैनेजमेंट म्हात्रे को भविष्य का टैलेंट मानता है, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स अपने 19 साल के स्टार ओपनर को रिलीज़ करने को तैयार नहीं है.

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चेन्नई सुपर किंग्स ने MI को काउंटर ऑफर दिया है. CSK शिवम दुबे को रिलीज़ करने को तैयार है, लेकिन आयुष म्हात्रे की जगह डेवाल्ड ब्रेविस को मुंबई भेजने का ऑफर दिया है. इतना ही नहीं, CSK हार्दिक पांड्या के लिए शिवम दुबे, डेवाल्ड ब्रेविस और एक्स्ट्रा ₹10 करोड़ देने को भी तैयार है. अगर दोनों फ्रेंचाइजी इस पर सहमत हो जाती हैं, तो यह डील ₹20 करोड़ से ज़्यादा की होगी.

हार्दिक टोटल पैकेज 

इंडियन क्रिकेट में बहुत कम ऑलराउंडर हुए हैं जो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर सकें और उनमें लीडरशिप स्किल्स भी हों. हालांकि मुंबई इंडियंस पिछले तीन सीज़न में हार्दिक की कप्तानी में टाइटल जीतने में नाकाम रही, लेकिन गुजरात ने उनकी कप्तानी में 2022 का IPL टाइटल जीता.

कोई भी टीम हार्दिक पांड्या पर करोड़ों रुपये खर्च करने को तैयार होगी क्योंकि वह T20 मैचों में 4 ओवर बॉलिंग कर सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर सकते हैं और फिनिशर की भूमिका भी निभा सकते हैं. वह टीम की कप्तानी भी कर सकते हैं.

Tags: CSKHARDIK PANDYAiplMI
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