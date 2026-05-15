हार्दिक पांड्या-मुंबई इंडियंस के बीच कुछ ठीक नहीं? चल रही है अनबन, सहवाग ने बताई सच्चाई

हार्दिक की कीमत बहुत ज्यादा है

सहवाग का मानना है कि हार्दिक पांड्या की कीमत उनकी मौजूदा रकम से कहीं ज्यादा है. अभी उन्हें 16 करोड़ 35 लाख रुपये मिलते हैं, लेकिन सहवाग के अनुसार उनकी असली कीमत 27 करोड़ रुपये के बराबर है. उनका कहना है कि अगर कोई परेशानी है भी, तो उसे आपस में बात करके सुलझाया जा सकता है. मतभेद पैदा करके कुछ भी नहीं होगा.

क्या हार्दिक फिर से खेलेंगे?

मुंबई इंडियंस के अभी दो मैच बाकी हैं. अब सभी फैंस यह जानना चाहते हैं कि हार्दिक पांड्या अगले मुकाबलों में वापसी करेंगे या नहीं. अगर वह लौटते हैं, तो टीम और भी मजबूत हो जाएगी. हालांकि, उनका प्रदर्शन इस साल काफी खराब रहा है. कप्तानी में भी और बल्लेबाजी में भी. दोनों में हार्दिक इस साल फ्लॉप रहे हैं. लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इस साल वह और भी मुकाबले खेलेंगे या नहीं. कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई थी कि वह किसी और फ्रेंचाईजी के लिए खेल सकते हैं.