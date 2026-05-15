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हार्दिक पांड्या-मुंबई इंडियंस के बीच कुछ ठीक नहीं? चल रही है अनबन, सहवाग ने बताई सच्चाई

Hardik Pandya Mumbai Indians Update: क्या मुंबई इंडियंस और हार्दिक पांड्या के बीच अनबन चल रही है? वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं. उन्होंने माना कि अगर टीम में कोई परेशानी है तो उसे बातचीत से सुलझाया जा सकता है.

By: Satyam Sengar | Last Updated: May 15, 2026 5:27:25 PM IST

हार्दिक पांड्या- मुंबई इंडियंस में कुछ ठीक नहीं?
हार्दिक पांड्या- मुंबई इंडियंस में कुछ ठीक नहीं?


Hardik Pandya Mumbai Indians Update: मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स को हराकर शानदार जीत हासिल की. यह टीम की इस सीजन में चौथी जीत रही. इस मैच में कप्तानी जसप्रीत बुमराह ने की, क्योंकि हार्दिक पांड्या और सूर्यकुमार यादव दोनों नहीं खेल सके. टीम ने बताया कि हार्दिक पांड्या की पीठ में हल्का दर्द और ऐंठन थी, इसलिए उन्हें आराम दिया गया. लेकिन उनकी गैरमौजूदगी के बाद यह चर्चा शुरू हो गई कि क्या टीम के खिलाड़ियों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है. इसी पर भारत के पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने अपनी राय दी.

वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि अगर टीम के अंदर सच में कोई झगड़ा या मनमुटाव है, तो मुंबई इंडियंस को इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए. लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि क्रिकेट के आधार पर हार्दिक पांड्या बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं और टीम को उन्हें अपने साथ रखना चाहिए. हार्दिक पांड्या एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो बल्लेबाजी, गेंदबाजी और कप्तानी तीनों में टीम की मदद करते हैं. यही कारण है कि सहवाग उन्हें बहुत खास खिलाड़ी मानते हैं. 

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हार्दिक की कीमत बहुत ज्यादा है

सहवाग का मानना है कि हार्दिक पांड्या की कीमत उनकी मौजूदा रकम से कहीं ज्यादा है. अभी उन्हें 16 करोड़ 35 लाख रुपये मिलते हैं, लेकिन सहवाग के अनुसार उनकी असली कीमत 27 करोड़ रुपये के बराबर है. उनका कहना है कि अगर कोई परेशानी है भी, तो उसे आपस में बात करके सुलझाया जा सकता है. मतभेद पैदा करके कुछ भी नहीं होगा.

क्या हार्दिक फिर से खेलेंगे?

मुंबई इंडियंस के अभी दो मैच बाकी हैं. अब सभी फैंस यह जानना चाहते हैं कि हार्दिक पांड्या अगले मुकाबलों में वापसी करेंगे या नहीं. अगर वह लौटते हैं, तो टीम और भी मजबूत हो जाएगी. हालांकि, उनका प्रदर्शन इस साल काफी खराब रहा है. कप्तानी में भी और बल्लेबाजी में भी. दोनों में हार्दिक इस साल फ्लॉप रहे हैं. लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इस साल वह और भी मुकाबले खेलेंगे या नहीं. कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई थी कि वह किसी और फ्रेंचाईजी के लिए खेल सकते हैं. 

Tags: HARDIK PANDYAIPL 2026mumbai indians
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