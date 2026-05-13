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मुंबई इंडियंस में अब क्या हुआ? हार्दिक पांड्या नहीं गए धर्मशाला, सूर्यकुमार यादव भी टीम के साथ नहीं…

आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच से पहले हार्दिक पांड्या और सूर्यकुमार यादव अभी तक मुंबई इंडियंस के साथ धर्मशाला नहीं पहुंचे हैं. हार्दिक की फिटनेस और सूर्यकुमार की पारिवारिक जिम्मेदारियों पर सभी की नजरें हैं.

By: Satyam Sengar | Published: May 13, 2026 2:40:43 PM IST

हार्दिक पांड्या और सूर्यकुमार यादव धर्मशाला नहीं गए हैं.
हार्दिक पांड्या और सूर्यकुमार यादव धर्मशाला नहीं गए हैं.


Hardik Pandya And Suryakumar Yadav: मुंबई इंडियंस बुधवार को पंजाब किंग्स के खिलाफ धर्मशाला में अपना अगला इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) मुकाबला खेलेगी. हालांकि इस मैच से पहले टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या अभी तक हिमाचल प्रदेश नहीं पहुंचे हैं. रिपोर्ट के अनुसार, वह फिटनेस संबंधी कारणों से फिलहाल मुंबई में सहयोगी स्टाफ की निगरानी में हैं और उनके टीम से जुड़ने पर अभी निर्णय लिया जाना बाकी है.
 
दूसरी ओर, सूर्यकुमार यादव भी अभी तक टीम के साथ धर्मशाला नहीं पहुंचे हैं. हाल ही में पिता बने सूर्यकुमार पारिवारिक दायित्वों में व्यस्त हैं. हार्दिक पांड्या की अनुपस्थिति में सूर्यकुमार यादव ने टीम की कप्तानी संभाली थी और संभावना है कि वह मुकाबले से ठीक पहले टीम से जुड़ सकते हैं. देखना होगा कि अब क्या होता है.
 
हार्दिक पांड्या की फिटनेस पर लगातार नजर
रिपोर्ट के अनुसार, हार्दिक पांड्या ने इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ रायपुर में खेले गए मुकाबले में भी भाग नहीं लिया था, हालांकि वह मैच से एक दिन पहले टीम के साथ जुड़ गए थे. फ्रेंचाइज़ी का सहयोगी स्टाफ उनकी शारीरिक स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है. अगर हार्दिक पांड्या समय पर पूरी तरह फिट घोषित किए जाते हैं, तो वह पंजाब किंग्स के विरुद्ध मैदान पर उतर सकते हैं. अन्यथा सूर्यकुमार यादव एक बार फिर टीम का नेतृत्व करते दिखाई दे सकते हैं.
 
प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है मुंबई इंडियंस
मुंबई इंडियंस इस समय अंक तालिका में नौवें स्थान पर है. टीम ने 11 मुकाबलों में केवल तीन जीत दर्ज की हैं और वह पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है. इसके बावजूद टीम शेष मुकाबलों में बेहतर प्रदर्शन करते हुए सत्र का सकारात्मक समापन करना चाहेगी. पंजाब किंग्स के विरुद्ध मुकाबले के बाद मुंबई इंडियंस को 20 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ ईडन गार्डन्स में और 24 मई को राजस्थान रॉयल्स के विरुद्ध वानखेड़े स्टेडियम में अपने अंतिम दो मुकाबले खेलने हैं.

Tags: home-hero-pos-5IPL 2026
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