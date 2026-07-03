Harbhajan Singh: जब जेब हो गई थी खाली, ट्रक ड्राइवर बनने की ठानी; सौरव गांगुली ने बढ़ाया मदद का हाथ….और ‘टर्बनेटर’ ने फिर रच दिया इतिहास!

Harbhajan Singh: क्रिकेट का इतिहास कई कहानियों से भरा हुआ है. हर खिलाड़ी का इतिहास, उसकी जीत-हार, रिकॉर्ड्स सबकी अलग ही कहानी होती है, लेकिन कुछ कहानी ऐसी होती है जो प्रेरणा तो देती ही हैं साथ ही लोगों को इमोशनल भी कर देती हैं. हरभजन सिंह की भी कहानी कुछ ऐसी ही है.

‘टर्बनेटर’ और ‘भज्जी’ नाम से मशहूर हरभजन सिंह की गिनती दुनिया के महानतम ऑफ स्पिन गेंदबाजों में होती है. टेस्ट क्रिकेट में 400 से अधिक विकेट लेने वाले वे भारत के पहले ऑफ स्पिनर हैं. लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट तक पहुंचने का उनका सफर आसान नहीं था.

17 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में रखा कदम

हरभजन सिंह का जन्म 3 जुलाई 1980 को पंजाब के जालंधर में हुआ था. बचपन से ही उनके अंदर क्रिकेट का जूनून था. घरेलू स्तर पर अपनी फिरकी का जादू बिखेरने के बाद जल्द ही उनका चयन राष्ट्रीय टीम में हो गया. इसके बाद मार्च 1998 में सिर्फ 17 साल की छोटी-सी उम्र में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच खेलकर अपने अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज कर दिया. शुरुआती मैचों से ही लोग उन्हें नोटिस करने लगे लेकिन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की डगर इतनी आसान नहीं थी.

ट्रक ड्राइवर बनने वाले थे हरभजन

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखने के करीब डेढ़ साल बाद ही हरभजन सिंह को खराब फॉर्म के कारण टीम से बाहर कर दिया गया था. उस दौर में अनिल कुंबले भारतीय टीम के प्रमुख स्पिनर थे. जब कुंबले चोटिल हो गए, तब भी चयनकर्ताओं ने भज्जी की जगह दूसरे खिलाड़ियों को आजमाया. इसी बीच, साल 2000 में हरभजन के पिता भी गुजर गए थे. अचानक, पूरे परिवार (मां और पांच बहनों) की जिम्मेदारी उनके युवा कंधों पर आ गई थी. क्रिकेट से भी वो हताश हो गए थे और नई जिम्मेदारी को देखते हुए उन्होंने अमेरिका जाकर ट्रक ड्राइवर बनने का मन बना लिया था.

सौरव गांगुली ने की मदद और हुआ कमबैक

साल 2001 में हरभजन सिंह को दूसरा मौका मिला. उस समय ऑस्ट्रेलिया की मजबूत टीम भारत के दौरे पर थी और अनिल कुंबले चोट के कारण बाहर थे. इस परिस्थिति में तत्कालीन कप्तान सौरव गांगुली ने हरभजन की प्रतिभा पर भरोसा जताया और उन्हें टीम में शामिल करने की जिद की. गांगुली का यह फैसला भारतीय क्रिकेट के इतिहास को बदलने वाला साबित हुआ.

इस ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज के 3 मैचों में हरभजन सिंह ने ऑस्ट्रेलिया टीम के छक्के छुड़ा दिए. कंगारू बल्लेबाजों को अपनी उंगलियों पर नचाते हुए हरभजन सिंह ने कुल 32 विकेट झटके. इसी सीरीज के कोलकाता (ईडन गार्डन्स) टेस्ट में उन्होंने शानदार हैट्रिक ली, जो टेस्ट क्रिकेट में किसी भी भारतीय गेंदबाज द्वारा ली गई पहली हैट्रिक थी. इस सीरीज ने न सिर्फ हरभजन का करियर पुनर्जीवित किया, बल्कि उन्हें टीम इंडिया का बड़ा खिलाड़ी बना दिया.

सीमित ओवरों के किंग

हरभजन सिंह की सबसे बड़ी ताकत उनकी आक्रामकता और कभी न हार मानने वाला जज्बा था. ऑफ स्पिनर होते हुए भी वो गेंद को बाहर की तरफ निकाल सकते थे. उनकी इस कला ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों को भी दुविधा में डाल दिया. भज्जी केवल टेस्ट के ही नहीं, बल्कि सीमित ओवरों के भी किंग थे. वे भारत की दो सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीतों 2007 टी20 वर्ल्ड कप और 2011 वनडे वर्ल्ड कप विजेता टीम के प्रमुख सदस्य रहे.