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गुरनूर बरार तो आते ही छा गए, जो कारनामा पीयूष चावला ने सालों पहले किया, वो करके दिखाया

भारत के युवा तेज गेंदबाज गुरनूर बरार ने अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे में 3 विकेट लेकर इतिहास रच दिया. वह पहले दो वनडे मैचों में तीन-तीन विकेट लेने वाले भारत के केवल दूसरे गेंदबाज बने. इससे पहले यह उपलब्धि पीयूष चावला ने हासिल की थी.

By: Satyam Sengar | Published: June 18, 2026 1:52:57 PM IST

गुरनूर ब्रार ने रचा इतिहास.
गुरनूर ब्रार ने रचा इतिहास.


भारत और अफगानिस्तान के बीच खेली जा रही तीन मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में भारतीय तेज गेंदबाज गुरनूर बरार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 ओवर में 60 रन देकर 3 विकेट हासिल किए. पंजाब के इस युवा गेंदबाज ने एक बार फिर अपनी गेंदबाजी से प्रभावित किया और टीम इंडिया की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. गुरनूर ने अफगानिस्तान की पारी के आठवें ओवर में रहमानुल्लाह गुरबाज को आउट कर अपना पहला विकेट लिया.

इसके बाद उन्होंने अफगानिस्तान के कप्तान हश्मतुल्लाह शाहिदी को पवेलियन भेजा. पारी के 40वें ओवर की आखिरी गेंद पर मोहम्मद सलीम सफी का विकेट लेकर उन्होंने मैच में अपना तीसरा शिकार किया. यह उनकी सीरीज में लगातार दूसरी तीन विकेट वाली उपलब्धि रही.

पहले दो वनडे में खास रिकॉर्ड

26 वर्षीय गुरनूर बरार ने 13 जून 2026 को अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे क्रिकेट में पदार्पण किया था. अपने पहले ही मैच में उन्होंने 4.5 ओवर में 27 रन देकर 3 विकेट लिए थे. इसके बाद दूसरे मुकाबले में भी तीन विकेट लेकर उन्होंने रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया. गुरनूर अब भारत के केवल दूसरे ऐसे गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने अपने पहले दो वनडे मैचों में कम से कम तीन-तीन विकेट लिए हैं. उनसे पहले यह उपलब्धि पीयूष चावला ने हासिल की थी. पीयूष ने 2007 में बांग्लादेश के खिलाफ अपने डेब्यू वनडे में 3 विकेट लिए थे और दूसरे वनडे में आयरलैंड के खिलाफ भी तीन विकेट झटके थे.

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डेब्यू पर विकेट लेने वालों की सूची में शामिल

भारतीय गेंदबाजों में वनडे डेब्यू पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का रिकॉर्ड प्रसिद्ध कृष्णा के नाम है. उन्होंने 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ अपने पहले वनडे मैच में 54 रन देकर 4 विकेट हासिल किए थे. हालांकि, अगले मुकाबले में वह केवल दो विकेट ही ले सके थे. गुरनूर बरार, हर्ष दुबे और पीयूष चावला सहित अब तक 21 भारतीय गेंदबाज ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपने वनडे डेब्यू मैच में तीन विकेट लेने का कारनामा किया है. वहीं दूसरे वनडे में प्रिंस यादव ने भी भारत के लिए पदार्पण किया. उन्होंने 7.3 ओवर में 56 रन देकर 2 विकेट हासिल किए और अपने करियर की अच्छी शुरुआत की.

Tags: gurnoor brar
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