गुरनूर बरार तो आते ही छा गए, जो कारनामा पीयूष चावला ने सालों पहले किया, वो करके दिखाया

इसके बाद उन्होंने अफगानिस्तान के कप्तान हश्मतुल्लाह शाहिदी को पवेलियन भेजा. पारी के 40वें ओवर की आखिरी गेंद पर मोहम्मद सलीम सफी का विकेट लेकर उन्होंने मैच में अपना तीसरा शिकार किया. यह उनकी सीरीज में लगातार दूसरी तीन विकेट वाली उपलब्धि रही.
पहले दो वनडे में खास रिकॉर्ड
26 वर्षीय गुरनूर बरार ने 13 जून 2026 को अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे क्रिकेट में पदार्पण किया था. अपने पहले ही मैच में उन्होंने 4.5 ओवर में 27 रन देकर 3 विकेट लिए थे. इसके बाद दूसरे मुकाबले में भी तीन विकेट लेकर उन्होंने रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया. गुरनूर अब भारत के केवल दूसरे ऐसे गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने अपने पहले दो वनडे मैचों में कम से कम तीन-तीन विकेट लिए हैं. उनसे पहले यह उपलब्धि पीयूष चावला ने हासिल की थी. पीयूष ने 2007 में बांग्लादेश के खिलाफ अपने डेब्यू वनडे में 3 विकेट लिए थे और दूसरे वनडे में आयरलैंड के खिलाफ भी तीन विकेट झटके थे.