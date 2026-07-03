IND A vs SL A: भारतीय गेंदबाज का कोहराम, 4 विकेट लेकर काटा बवाल, बैकफुट पर श्रीलंका

भारत के उभरते हुए तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ को श्रीलंका ए के खिलाफ दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट मैच के लिए इंडिया ए टीम में मौका मिला है. टीम मैनेजमेंट और चयनकर्ता भविष्य को ध्यान में रखते हुए युवा खिलाड़ियों को लगातार अवसर दे रहे हैं, ताकि भारतीय क्रिकेट के लिए मजबूत बेंच तैयार की जा सके. गुरनूर ने इस बीच शानदार प्रदर्शन कर सेलेक्टर्स का दिल जीता. उन्होंने इंडिया ए के लिए श्रीलंका ए के खिलाफ 4 विकेट लेकर कोहराम मचाया.

गुरनूर बराड़ ने श्रीलंका ए के खिलाफ शानदार गेंदबाजी करते हुए 22 ओवर फेंके, जिनमें 2 मेडन ओवर शामिल रहे. इस दौरान उन्होंने 77 रन खर्च किए और 4 महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम किए. उनकी इकॉनमी रेट 3.50 रही, जो लंबे प्रारूप के क्रिकेट में बेहतरीन मानी जाती है. गुरनूर की सटीक लाइन-लेंथ और अनुशासित गेंदबाजी ने विपक्षी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया और उन्होंने भारत ए के लिए अहम सफलता दिलाई.

गुरनूर बराड़ ने अब तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 12 मैच खेलकर 33 विकेट अपने नाम किए हैं. इस दौरान उनका गेंदबाजी औसत 18.07 रहा है, जो किसी भी युवा तेज गेंदबाज के लिए शानदार माना जाता है. उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन एक पारी में 5 विकेट लेकर 14 रन देना रहा है. उनकी लंबाई और अतिरिक्त उछाल पैदा करने की क्षमता उन्हें दूसरे तेज गेंदबाजों से अलग बनाती है.

टीम मैनेजमेंट की नजर भविष्य पर

पहला अनऑफिशियल टेस्ट ड्रॉ रहने के बाद इंडिया ए टीम में कुछ बदलाव किए जाने की संभावना है. इसी योजना के तहत गुरनूर बराड़ को टीम में शामिल किया गया है, ताकि उन्हें विदेशी परिस्थितियों में खेलने का अनुभव मिल सके. भारतीय टीम का उद्देश्य सिर्फ मौजूदा सीरीज जीतना नहीं, बल्कि भविष्य के लिए ऐसे खिलाड़ियों को तैयार करना भी है जो जरूरत पड़ने पर सीनियर टीम की जिम्मेदारी संभाल सकें.