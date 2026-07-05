भारतीय गेंदबाज ने 10 विकेट लेकर पलटा मैच, श्रीलंका को बुरी तरह रौंदा, 1-0 से जीती सीरीज

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India A vs Srilanka A: भारत ए ने गॉल में खेले गए दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट में श्रीलंका ए को 10 विकेट से हराकर सीरीज 1-0 से जीत ली. पहला मैच ड्रॉ रहा था, लेकिन दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम पूरी तरह हावी रही. इस जीत के सबसे बड़े हीरो रहे तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़, जिन्होंने पूरे मैच में 10 विकेट लेकर श्रीलंका ए की बल्लेबाजी की हालत खराब कर दी और इस मैच को टीम इंडिया के नाम किया.
भारत ए ने चौथे दिन 541/8 से आगे खेलना शुरू किया और 543 रन पर पारी घोषित कर दी. सारांश जैन 70 रन बनाकर नाबाद लौटे, जबकि चोटिल ऋतुराज गायकवाड़ बल्लेबाजी करने नहीं आए. इसके बाद गेंदबाजी में गुरनूर बराड़ ने शुरुआत से ही कहर बरपाया और शुरुआती ओवरों में दो विकेट झटक लिए. औकिब नबी ने भी एक विकेट लिया और श्रीलंका ए का स्कोर 9 रन पर 3 विकेट हो गया.
आशेन बंडारा ने 87 रन बनाए
हालांकि आशेन बंडारा ने 87 रन की तेज पारी खेलकर श्रीलंका ए को संभालने की कोशिश की, लेकिन गुरनूर बराड़ ने उनकी पारी खत्म कर मैच पूरी तरह भारत ए की तरफ मोड़ दिया. उन्होंने दूसरी पारी में 6 विकेट लिए और मैच में कुल 10 विकेट अपने नाम किए. सारांश जैन ने भी दो अहम विकेट लेकर अच्छा साथ निभाया.
युवा खिलाड़ियों के लिए रहा यादगार
भारत ए को जीत के लिए सिर्फ 33 रन चाहिए थे. साई सुदर्शन ने 22 गेंदों में नाबाद 25 रन बनाए और चौका लगाकर टीम को जीत दिला दी. अमन मोखाडे 11 रन बनाकर नाबाद रहे. इस जीत के साथ भारत ए ने श्रीलंका दौरे का शानदार अंत किया. इससे पहले टीम ने ट्राई सीरीज वनडे सीरीज भी जीती थी, इसलिए यह दौरा युवा खिलाड़ियों के लिए काफी यादगार रहा.