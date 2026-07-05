Home > क्रिकेट > भारतीय गेंदबाज ने 10 विकेट लेकर पलटा मैच, श्रीलंका को बुरी तरह रौंदा, 1-0 से जीती सीरीज

भारतीय गेंदबाज ने 10 विकेट लेकर पलटा मैच, श्रीलंका को बुरी तरह रौंदा, 1-0 से जीती सीरीज

भारत ए ने गॉल में खेले गए दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट में श्रीलंका ए को 10 विकेट से हराकर दो मैचों की सीरीज 1-0 से अपने नाम कर ली. तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ ने पूरे मैच में 10 विकेट लेकर जीत के सबसे बड़े हीरो बने.

By: Satyam Sengar | Published: July 5, 2026 8:49:09 PM IST

गुरनूर ब्रार ने झटके 10 विकेट.
गुरनूर ब्रार ने झटके 10 विकेट.


India A vs Srilanka A: भारत ए ने गॉल में खेले गए दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट में श्रीलंका ए को 10 विकेट से हराकर सीरीज 1-0 से जीत ली. पहला मैच ड्रॉ रहा था, लेकिन दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम पूरी तरह हावी रही. इस जीत के सबसे बड़े हीरो रहे तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़, जिन्होंने पूरे मैच में 10 विकेट लेकर श्रीलंका ए की बल्लेबाजी की हालत खराब कर दी और इस मैच को टीम इंडिया के नाम किया.

भारत ए ने चौथे दिन 541/8 से आगे खेलना शुरू किया और 543 रन पर पारी घोषित कर दी. सारांश जैन 70 रन बनाकर नाबाद लौटे, जबकि चोटिल ऋतुराज गायकवाड़ बल्लेबाजी करने नहीं आए. इसके बाद गेंदबाजी में गुरनूर बराड़ ने शुरुआत से ही कहर बरपाया और शुरुआती ओवरों में दो विकेट झटक लिए. औकिब नबी ने भी एक विकेट लिया और श्रीलंका ए का स्कोर 9 रन पर 3 विकेट हो गया.

You Might Be Interested In

आशेन बंडारा ने 87 रन बनाए

हालांकि आशेन बंडारा ने 87 रन की तेज पारी खेलकर श्रीलंका ए को संभालने की कोशिश की, लेकिन गुरनूर बराड़ ने उनकी पारी खत्म कर मैच पूरी तरह भारत ए की तरफ मोड़ दिया. उन्होंने दूसरी पारी में 6 विकेट लिए और मैच में कुल 10 विकेट अपने नाम किए. सारांश जैन ने भी दो अहम विकेट लेकर अच्छा साथ निभाया.

युवा खिलाड़ियों के लिए रहा यादगार

भारत ए को जीत के लिए सिर्फ 33 रन चाहिए थे. साई सुदर्शन ने 22 गेंदों में नाबाद 25 रन बनाए और चौका लगाकर टीम को जीत दिला दी. अमन मोखाडे 11 रन बनाकर नाबाद रहे. इस जीत के साथ भारत ए ने श्रीलंका दौरे का शानदार अंत किया. इससे पहले टीम ने ट्राई सीरीज वनडे सीरीज भी जीती थी, इसलिए यह दौरा युवा खिलाड़ियों के लिए काफी यादगार रहा.

Tags: IND A vs SL A
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अर्जुन तेंदुलकर की शादी की अनदेखी तस्वीरें वायरल, सानिया चंडोक...

July 6, 2026

रणवीर सिंह की ये फिल्म न करें मिस

July 6, 2026

शक्ति कपूर की इन फिल्मों को देख डर जाती थी...

July 6, 2026

क्यों रहता है मन अशांत? आयुर्वेदिक उपाय आएंगे काम!

July 6, 2026

इन अभिनेत्रियों के प्यार में दीवाने थे सनी देओल

July 6, 2026

घर में सांपों की नो-एंट्री! बस लगा लें ये पौधे

July 6, 2026
भारतीय गेंदबाज ने 10 विकेट लेकर पलटा मैच, श्रीलंका को बुरी तरह रौंदा, 1-0 से जीती सीरीज

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

भारतीय गेंदबाज ने 10 विकेट लेकर पलटा मैच, श्रीलंका को बुरी तरह रौंदा, 1-0 से जीती सीरीज
भारतीय गेंदबाज ने 10 विकेट लेकर पलटा मैच, श्रीलंका को बुरी तरह रौंदा, 1-0 से जीती सीरीज
भारतीय गेंदबाज ने 10 विकेट लेकर पलटा मैच, श्रीलंका को बुरी तरह रौंदा, 1-0 से जीती सीरीज
भारतीय गेंदबाज ने 10 विकेट लेकर पलटा मैच, श्रीलंका को बुरी तरह रौंदा, 1-0 से जीती सीरीज