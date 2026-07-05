भारतीय गेंदबाज ने 10 विकेट लेकर पलटा मैच, श्रीलंका को बुरी तरह रौंदा, 1-0 से जीती सीरीज

आशेन बंडारा ने 87 रन बनाए

हालांकि आशेन बंडारा ने 87 रन की तेज पारी खेलकर श्रीलंका ए को संभालने की कोशिश की, लेकिन गुरनूर बराड़ ने उनकी पारी खत्म कर मैच पूरी तरह भारत ए की तरफ मोड़ दिया. उन्होंने दूसरी पारी में 6 विकेट लिए और मैच में कुल 10 विकेट अपने नाम किए. सारांश जैन ने भी दो अहम विकेट लेकर अच्छा साथ निभाया.

युवा खिलाड़ियों के लिए रहा यादगार

भारत ए को जीत के लिए सिर्फ 33 रन चाहिए थे. साई सुदर्शन ने 22 गेंदों में नाबाद 25 रन बनाए और चौका लगाकर टीम को जीत दिला दी. अमन मोखाडे 11 रन बनाकर नाबाद रहे. इस जीत के साथ भारत ए ने श्रीलंका दौरे का शानदार अंत किया. इससे पहले टीम ने ट्राई सीरीज वनडे सीरीज भी जीती थी, इसलिए यह दौरा युवा खिलाड़ियों के लिए काफी यादगार रहा.