Home > क्रिकेट > विवादों में घिर गईं जडेजा की पत्नी रिवाबा! किसकी ओर किया इशारा? कहा ‘खिलाड़ी विदेश जाकर करते हैं नशा’

विवादों में घिर गईं जडेजा की पत्नी रिवाबा! किसकी ओर किया इशारा? कहा ‘खिलाड़ी विदेश जाकर करते हैं नशा’

रवींद्र जडेजा की पत्नी और गुजरात की मंत्री रिवाबा जडेजा ने क्रिकेट टीम में 'बुराइयों' पर बड़ा बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया है. उन्होंने बताया कि कैसे उनके पति अनुशासन के कारण सबसे अलग हैं. अब रिवाबा का यह बयान विवादों के घेरे में है.

By: Shivani Singh | Published: December 12, 2025 5:28:10 PM IST

विवादों में घिर गईं जडेजा की पत्नी रिवाबा! किसकी ओर किया इशारा? कहा ‘खिलाड़ी विदेश जाकर करते हैं नशा’


गुजरात की मंत्री और अपने पति, टीम इंडिया के सुपरस्टार रवींद्र जडेजा, के अच्छे डिसिप्लिन (अनुशासन) की तारीफ करने की कोशिश में रिवाबा जडेजा ने बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया है. गुजरात के द्वारका में एक कार्यक्रम में बोलते हुए, उन्होंने क्रिकेट टीम में फैली “बुराइयों” (गलत आदतों) के बारे में बात की और बताया कि बड़े एथलीटों को किस तरह के नैतिक फैसलों (सही-गलत के चुनाव) का सामना करना पड़ता है.

रिवाबा जडेजा ने कहा, “मेरे पति, क्रिकेटर रवींद्र जडेजा को खेलने के लिए लंदन, दुबई और ऑस्ट्रेलिया जैसी कई जगह जाना पड़ता है।” उन्होंने आगे कहा, “इसके बावजूद, आज तक उन्होंने कभी किसी तरह की लत या बुराई को छुआ या उसमें शामिल नहीं हुए, क्योंकि वह अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं. टीम के बाकी सभी लोग बुराइयों में डूबे हैं, पर उन पर कोई रोक नहीं है.”

मंत्री जी की बातों का फोकस यह था कि एलीट क्रिकेटर दुनिया भर में घूमते हुए कैसी मुश्किलों का सामना करते हैं. उन्होंने कहा, “मेरे पति 12 साल से घर से दूर हैं; वह जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन वह अपनी नैतिक जिम्मेदारी (ईमानदारी वाली जिम्मेदारी) समझते हैं उन्हें क्या करने की जरूरत है.”

क्यों मचा बवाल?

उनके इस कमेंट कि “बाकी टीम के सभी लोग बुरी आदतों में लिप्त हैं” ने बड़ी बहस छेड़ दी है. कई लोगों का मानना है कि इस तरह की आम बात (सामान्य टिप्पणी) करने से जडेजा के टीम के साथियों की भारतीय और दुनिया भर की क्रिकेट बिरादरी (समुदाय) में गलत छवि बन सकती है. रिवाबा जडेजा की बात का मतलब यह था कि जडेजा का पर्सनल कंट्रोल (खुद पर नियंत्रण) उन्हें क्रिकेट के हाई-प्रेशर (काफी दबाव वाले) माहौल में दूसरों से अलग और बेहतर बनाता है.

पहलवानी छोड़ी पर लड़ना नहीं भूली! फिर अखाड़े में उतरेंगी Vinesh Phogat , ले लिया ‘यू-टर्न’

रवींद्र जडेजा का नया ‘चैप्टर’

यह बयान ऐसे समय में आया है जब रवींद्र जडेजा के करियर में एक बड़ा बदलाव (महत्वपूर्ण मोड़) हो रहा है. वह अब भी भारत की टेस्ट और वनडे टीम का अहम हिस्सा (जरूरी खिलाड़ी) हैं, लेकिन टी20 इंटरनेशनल मैचों में अब एक्टिव खिलाड़ी नहीं (सक्रिय रूप से नहीं खेल रहे) हैं.

उनके घरेलू फ्रेंचाइजी (आईपीएल टीम) में भी बड़ा फेरबदल हुआ है. यह मशहूर स्पिन-बॉलिंग ऑलराउंडर अपने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) करियर के आखिरी दौर (अंतिम चरण) में एक नए सफर (नई शुरुआत) के लिए तैयार हैं.

एक बड़े ट्रेड डेवलपमेंट (खिलाड़ियों की अदला-बदली) के तहत, जडेजा को राजस्थान रॉयल्स में भेज दिया गया है. यह वही टीम है जहां से उन्होंने अपना IPL सफर शुरू किया था। इसके साथ ही, चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के साथ उनका बहुत सफल और पसंदीदा रिश्ता अब खत्म हो गया है.

CSK के साथ कई सालों तक मेन प्लेयर (मुख्य खिलाड़ी) और टाइटल जीतने वाले बनने के बाद, रॉयल्स में उनकी वापसी को एक ‘पूरा सर्कल’ (बात जहां से शुरू हुई थी वहीं खत्म होना) माना जा रहा है. जडेजा अब एक सीनियर स्टेट्समैन (अनुभवी और सम्मानित खिलाड़ी) की तरह इस नई भूमिका में उतर रहे हैं. ऐसे में, उनकी पत्नी द्वारा उनके मोरल कैरेक्टर (चरित्र की अच्छाई) की तारीफ उनकी पब्लिक पर्सनैलिटी (सार्वजनिक छवि) पर और भी ज्यादा जांच (ध्यान) जोड़ती है.

क्रिकेट की दुनिया अब इंतजार कर रही है कि जडेजा नई जर्सी में कैसा परफॉर्मेंस (प्रदर्शन) करते हैं और उनकी पत्नी के इस बड़े और विवादित दावों से शायद प्रभावित होने वाले खिलाड़ियों का क्या जवाब आता है.

IND Vs SA 2nd T20: दूसरे T20 में दक्षिण अफ्रीका को 51 रनों से मिली जीत, भारतीय टीम का फ्लॉप शो, सीरीज 1-1 की बराबरी…

Tags: CSKhome-hero-pos-3indian cricket playersravindra jadejaRivaba Jadeja
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सर्दियों में जा रही हैं बच्चों के लिए लेने कपड़े?...

December 6, 2025

अलसी खाने से ये बीमारी होती है ठीक! जानें इसकी...

December 6, 2025

इस विटामिन की कमी से उदास रहते हैं आप, हर...

December 6, 2025

शाम की चाय के साथ बनाएं लच्छेदार और क्रिस्पी पकौड़ा,...

December 6, 2025

न तो पहाड़ और न ही बीच, 2025 में गूगल...

December 6, 2025

शाम के स्नैक्स में बनाएं क्रिस्पी और हेल्दी मसाला मखाना,...

December 6, 2025
विवादों में घिर गईं जडेजा की पत्नी रिवाबा! किसकी ओर किया इशारा? कहा ‘खिलाड़ी विदेश जाकर करते हैं नशा’

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

विवादों में घिर गईं जडेजा की पत्नी रिवाबा! किसकी ओर किया इशारा? कहा ‘खिलाड़ी विदेश जाकर करते हैं नशा’
विवादों में घिर गईं जडेजा की पत्नी रिवाबा! किसकी ओर किया इशारा? कहा ‘खिलाड़ी विदेश जाकर करते हैं नशा’
विवादों में घिर गईं जडेजा की पत्नी रिवाबा! किसकी ओर किया इशारा? कहा ‘खिलाड़ी विदेश जाकर करते हैं नशा’
विवादों में घिर गईं जडेजा की पत्नी रिवाबा! किसकी ओर किया इशारा? कहा ‘खिलाड़ी विदेश जाकर करते हैं नशा’