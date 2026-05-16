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KKR vs GT predicted playing XI: ईडन गार्डन में आज भिड़ेंगी KKR और GT, टॉप 4 में शामिल होने के लिए तैयार IPL के धुरंधर

KKR vs GT predicted playing XI: आईपीएल 2026 का 60वां मैच गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स  के बीच होना है. यह मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में आयोजित होगा. आइये जानते हैं दोनों टीमों के संभावित प्लेइंग 11 में कौन-कौन से खिलाड़ी होंगे?

By: Shivangi Shukla | Published: May 16, 2026 2:35:27 PM IST

KKR vs GT अनुमानित प्लेइंग XI
KKR vs GT अनुमानित प्लेइंग XI


KKR vs GT predicted playing XI: आईपीएल 2026 का 60वां मैच गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स  के बीच होना है. लीग में अपनी जगह पक्की करने के लिए संघर्ष कर रही दो बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स शनिवार फॉर्म में चल रही गुजरात टाइटन्स के खिलाफ प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखने का प्रयास करेगी.

यह मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में आयोजित होगा. आइये जानते हैं दोनों टीमों के संभावित प्लेइंग 11 में कौन-कौन से खिलाड़ी होंगे? 

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दोनों टीमों की स्थिति 

आईपीएल 2026 के शुरुआती छह मैचों में एक भी जीत हासिल न कर पाने के बाद, अजिंक्या रहाणे की कप्तानी वाली केकेआर ने लगातार चार मैच जीतकर टॉप 4 टीमों में जगह बनाने की दौड़ में अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी. हालांकि, रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से छह विकेट से हार के बाद केकेआर एक बार फिर चिंताजनक स्थिति में आ गई है. अब टीम के लिए अपने आखिरी तीन मैच जीतने जरूरी हैं, जिससे उनके कुल 15 अंक हो जाएंगे. ये अंक सीधे क्वालीफाई करने के लिए तो पर्याप्त नहीं हैं, लेकिन शीर्ष चार में जगह बनाने की उनकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे.

वहीं, शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस टीम का लक्ष्य शीर्ष दो स्थानों पर कब्जा करना है, जिससे उन्हें खिताबी मुकाबले में पहुंचने के दो मौके मिलेंगे. कोलकाता में केकेआर पर जीत हासिल करने पर गुजरात टाइटन्स प्लेऑफ के लिए आधिकारिक तौर पर क्वालीफाई करने वाली पहली टीम बन जाएगी.

दोनों टीमों के संभावित प्लेइंग XI 

लगातार पांच मैच जीतने के बाद, जीटी अपनी विजयी प्लेइंग इलेवन में शायद ही कोई बदलाव करेगी. वहीं दूसरी ओर, केकेआर अपने मुख्य विकेट लेने वाले खिलाड़ी वरुण चक्रवर्ती की वापसी के लिए बेताब होगी.

कोलकाता नाइट राइडर्स: अजिंक्य रहाणे (कप्तान), फिन एलन, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), कैमरून ग्रीन, रिंकू सिंह, रोवमैन पॉवेल, मनीष पांडे , सुनील नरेन, अनुकूल रॉय, वैभव अरोड़ा, कार्तिक त्यागी, वरुण चक्रवर्ती/सौरभ दुबे.

गुजरात टाइटंस: साई सुदर्शन, शुबमन गिल (कप्तान), जोस बटलर, निशांत सिंधु, वाशिंगटन सुंदर , जेसन होल्डर, राहुल तेवतिया, राशिद खान , अरशद खान, कगिसो रबाडा , मोहम्मद सिराज , प्रसिद्ध कृष्णा.

Tags: GTIPL 2026KKR
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