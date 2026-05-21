Home > क्रिकेट > GT vs CSK Weather Forecast: IMD ने की नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बारिश, बिजली गिरने और मैच में संभावित देरी की भविष्यवाणी, क्या मौसम बिगाड़ देगा खेल का मिजाज?

GT vs CSK Weather Forecast: IMD ने की नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बारिश, बिजली गिरने और मैच में संभावित देरी की भविष्यवाणी, क्या मौसम बिगाड़ देगा खेल का मिजाज?

GT vs CSK Weather Report: क्रिकेट प्रेमी बेसब्री से आईपीएल 2026 के गुजरात टाइटन्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होने वाले मेगा मुकाबले का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें आज मौसम पर कड़ी नजर रखनी होगी. IMD की नवीनतम रिपोर्टों में मौसम में अचानक और अप्रत्याशित बदलाव की संभावना को लेकर विशेष चेतावनी जारी की गई है.

By: Shivangi Shukla | Published: May 21, 2026 3:25:34 PM IST

GT vs CSK Weather Forecast
GT vs CSK Weather Forecast


GT vs CSK Weather Report: क्रिकेट प्रेमी बेसब्री से आईपीएल 2026 के गुजरात टाइटन्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होने वाले मेगा मुकाबले का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें आज मौसम पर कड़ी नजर रखनी होगी. बहुप्रतीक्षित मैच 66 गुरुवार, 21 मई 2026 को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. लेकिन भारतीय मौसम विभाग की नवीनतम रिपोर्टों में मौसम में अचानक और अप्रत्याशित बदलाव की संभावना को लेकर विशेष चेतावनी जारी की गई है. 

बारिश के कारण मैच में रुकावट टूर्नामेंट की अंतिम रैंकिंग के लिए बेहद नुकसानदायक साबित होगी, खासकर तब जब प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा होगी. नीचे अहमदाबाद में आज रात के मौसम की स्थिति, बिजली गिरने की संभावना और मैच में देरी के बारे में विस्तृत और सटीक जानकारी दी गई है.

You Might Be Interested In

GT vs CSK अहमदाबाद वर्तमान मौसम की स्थिति

अहमदाबाद शहर एक भव्य क्रिकेट मैच के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन अहमदाबाद में अभी भी भीषण गर्मी और उमस है. दरअसल, दिन के समय तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर जा रहा है. भीषण गर्मी के कारण खिलाड़ियों के लिए अभ्यास करना बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया है, खासकर दोपहर में अभ्यास करने वालों के लिए. हालांकि, शाम होते ही गर्मी कम हो जाती है और नरेंद्र मोदी स्टेडियम के आसपास घने बादल छा जाते हैं, जिससे हवा में नमी बढ़ जाती है और अक्सर अचानक बेमौसम बारिश भी होने लगती है.

आज के आईपीएल 2026 मैच के लिए GT vs CSK का मौसम पूर्वानुमान

हाल ही में, आईएमडी ने नया पूर्वानुमान जारी किया है कि आज देर शाम अहमदाबाद में बारिश नहीं होगी और तेज़ हवाएँ चलेंगी. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आर्द्रता लगभग 23-25% है. मैच भारतीय समयानुसार शाम 7.30 बजे शुरू होगा. पिच कवर पूरी तरह से तैयार हैं और ग्राउंड्समैन किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार हैं.

Tags: CSKGTIPL 2026
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सुबह खाली पेट कॉफी पीना सही या गलत?

May 21, 2026

चिया सीड्स की 4 मजेदार और हेल्दी डिशेज

May 21, 2026

IPL 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, 15...

May 21, 2026

दही खाने का सही समय क्या है? 90% लोग नहीं...

May 21, 2026

गर्मी से राहत दिलाएगी ठंडी-ठंडी पुदीना शिकंजी

May 20, 2026

पतले और झड़ते बालों से राहत दिलाएंगे ये 5 तेल

May 20, 2026
GT vs CSK Weather Forecast: IMD ने की नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बारिश, बिजली गिरने और मैच में संभावित देरी की भविष्यवाणी, क्या मौसम बिगाड़ देगा खेल का मिजाज?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

GT vs CSK Weather Forecast: IMD ने की नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बारिश, बिजली गिरने और मैच में संभावित देरी की भविष्यवाणी, क्या मौसम बिगाड़ देगा खेल का मिजाज?
GT vs CSK Weather Forecast: IMD ने की नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बारिश, बिजली गिरने और मैच में संभावित देरी की भविष्यवाणी, क्या मौसम बिगाड़ देगा खेल का मिजाज?
GT vs CSK Weather Forecast: IMD ने की नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बारिश, बिजली गिरने और मैच में संभावित देरी की भविष्यवाणी, क्या मौसम बिगाड़ देगा खेल का मिजाज?
GT vs CSK Weather Forecast: IMD ने की नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बारिश, बिजली गिरने और मैच में संभावित देरी की भविष्यवाणी, क्या मौसम बिगाड़ देगा खेल का मिजाज?