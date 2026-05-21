GT vs CSK Weather Forecast: IMD ने की नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बारिश, बिजली गिरने और मैच में संभावित देरी की भविष्यवाणी, क्या मौसम बिगाड़ देगा खेल का मिजाज?

GT vs CSK Weather Report: क्रिकेट प्रेमी बेसब्री से आईपीएल 2026 के गुजरात टाइटन्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होने वाले मेगा मुकाबले का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें आज मौसम पर कड़ी नजर रखनी होगी. बहुप्रतीक्षित मैच 66 गुरुवार, 21 मई 2026 को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. लेकिन भारतीय मौसम विभाग की नवीनतम रिपोर्टों में मौसम में अचानक और अप्रत्याशित बदलाव की संभावना को लेकर विशेष चेतावनी जारी की गई है.

बारिश के कारण मैच में रुकावट टूर्नामेंट की अंतिम रैंकिंग के लिए बेहद नुकसानदायक साबित होगी, खासकर तब जब प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा होगी. नीचे अहमदाबाद में आज रात के मौसम की स्थिति, बिजली गिरने की संभावना और मैच में देरी के बारे में विस्तृत और सटीक जानकारी दी गई है.

GT vs CSK अहमदाबाद वर्तमान मौसम की स्थिति

अहमदाबाद शहर एक भव्य क्रिकेट मैच के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन अहमदाबाद में अभी भी भीषण गर्मी और उमस है. दरअसल, दिन के समय तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर जा रहा है. भीषण गर्मी के कारण खिलाड़ियों के लिए अभ्यास करना बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया है, खासकर दोपहर में अभ्यास करने वालों के लिए. हालांकि, शाम होते ही गर्मी कम हो जाती है और नरेंद्र मोदी स्टेडियम के आसपास घने बादल छा जाते हैं, जिससे हवा में नमी बढ़ जाती है और अक्सर अचानक बेमौसम बारिश भी होने लगती है.

आज के आईपीएल 2026 मैच के लिए GT vs CSK का मौसम पूर्वानुमान

हाल ही में, आईएमडी ने नया पूर्वानुमान जारी किया है कि आज देर शाम अहमदाबाद में बारिश नहीं होगी और तेज़ हवाएँ चलेंगी. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आर्द्रता लगभग 23-25% है. मैच भारतीय समयानुसार शाम 7.30 बजे शुरू होगा. पिच कवर पूरी तरह से तैयार हैं और ग्राउंड्समैन किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार हैं.