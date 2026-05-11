Virat-lizlaj Controversy में आया नया मोड़! ‘विराट के खिलाफ बोलने के लिए ऑफर हुए थे पैसे’, जर्मन ब्लॉगर ने खुद किया खुलासा

कुछ दिनों पहले क्रिकेटर विराट कोहली ने जब जर्मन इन्फ्लुएंसर लिजलैज की पोस्ट लाइक की थी, उसके बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया था. हाल ही में लिजलैज ने उस घटना को याद करते हुए एक बड़ा खुलासा किया है.

क्रिकेटर विराट कोहली के एक लाइक ने पूरे इंटरनेट पर तहलका मचा दिया था. अब उस पूरी घटना को याद करते हुए उस समय हुई चीजों को लेकर लिजलैज ने कई बड़े राज से पर्दा खोला है.

छवि खराब करने के लिए ऑफर हुए थे पैसे

हाल ही में फिल्मी मंत्र मीडिया के साथ एक पॉडकास्ट में इन्फ्लुएंसर लिजलैज ने इस मुद्दे पर खुलकर बातचीत की. उन्होंने बताया कि जब से ये कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी, तब से उन्हें कई जर्नलिस्ट ने पैसे ऑफर कर रहे थे, ताकि वे विराट कोहली के खिलाफ बयान दे दें जिससे उनकी छवि खराब हो जाये. लिजलैज ने कहा, ‘उस समय कुछ जर्नलिस्ट थे, जिन्होंने मुझे पैसे ऑफर किए थे, ताकि मैं उनके बारे में ऐसी बातें कहूं, जो हुई ही नहीं। लेकिन मैं ऐसा क्यों करती. मैं पैसे के लिए उनकी छवि खराब क्यों करूं, मैं वैसी नहीं हूं.’

कौन हैं इंफ्लुएंसर लिजलैज?

लिजलैज जर्मन-साउथ अफ्रीकन मूल की सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर हैं. इसके अलावा वे सिंगर भी हैं और ट्रैवल व्लॉग भी बनाती हैं. लिजलैज भारतीय संस्कृति से काफी प्रभावित हैं और ज्यादातर व्लॉग भारतीय संस्कृति और टूर पर बनाती हैं. इंस्टाग्राम पर उनके चार लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं।

वे भारत आ भी चुकी हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर भारत दर्शन के कई वीडियोज शेयर किए हैं. जनवरी में उन्होंने हरियाणा में एक शादी में भी शिरकत की थी. करीब 3 हफ्ते पहले इनकी एक पोस्ट को विराट कोहली ने लाइक किया था, जिसके बाद से वो काफी चर्चा में आ गईं.