सूर्यकुमार यादव को हटाने में गौतम गंभीर का हाथ, बाहर करवाने में पूरी जान झोंक दी, BCCI से करते थे वकालत

भारतीय मेंस क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उन्होंने टी20 टीम की कप्तानी को लेकर बदलाव की वकालत की थी और सूर्यकुमार यादव की खराब फॉर्म को देखते हुए उन्हें कप्तानी से हटाने के पक्ष में थे. एक रिपोर्ट के अनुसार, गौतम गंभीर सूर्यकुमार यादव के उस बयान से पूरी तरह प्रभावित नहीं थे, जिसमें उन्होंने भारत को लॉस एंजेलिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल और 2028 टी20 विश्व कप जिताने की बात कही थी.

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गंभीर ने सूर्यकुमार यादव को साफ संदेश दिया था कि टीम में उनकी जगह और कप्तानी दोनों उनके प्रदर्शन पर निर्भर करेंगी. आईपीएल 2026 के दौरान सूर्यकुमार यादव लगातार रन बनाने में संघर्ष कर रहे थे. इसी वजह से गौतम गंभीर ने चयनकर्ताओं के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की. रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने यहां तक सुझाव दिया कि यदि फॉर्म में सुधार नहीं होता है तो सूर्यकुमार यादव को टी20 टीम से बाहर करने पर भी विचार किया जा सकता है. मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर भी इस विषय पर समीक्षा के पक्ष में बताए गए हैं.

संजू सैमसन और ईशान किशन भी थे दावेदार

आईपीएल 2026 में सूर्यकुमार यादव ने 270 रन बनाए. उनका औसत 20.77 रहा, जो 2017 के बाद उनका सबसे खराब प्रदर्शन माना गया. रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि गौतम गंभीर शुरुआत में संजू सैमसन और ईशान किशन को टी20 कप्तानी के लिए संभावित विकल्प मानते थे. दोनों खिलाड़ियों के नेतृत्व कौशल और अनुभव पर चर्चा हुई थी. हालांकि, अजीत अगरकर ने श्रेयस अय्यर का जोरदार समर्थन किया. उनका मानना था कि यदि आईपीएल प्रदर्शन और कप्तानी रिकॉर्ड को आधार बनाया जाए तो श्रेयस अय्यर सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं.

आखिर क्यों चुने गए श्रेयस अय्यर?

रिपोर्ट के अनुसार, बाद में गौतम गंभीर और बीसीसीआई अधिकारियों के बीच कई दौर की बातचीत हुई. इसके बाद गंभीर और अगरकर दोनों श्रेयस अय्यर के नाम पर सहमत हो गए. श्रेयस अय्यर की शानदार बल्लेबाजी, लगातार अच्छा प्रदर्शन और आईपीएल में सफल कप्तानी उनके पक्ष में सबसे बड़ा कारण बने. रिपोर्ट अगर सही साबित होती है तो यह दिखाती है कि गौतम गंभीर टीम के हित में बड़े और कठिन फैसले लेने से पीछे नहीं हटते.