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IND vs AFG: गौतम गंभीर का चहीता, टीम इंडिया में हुआ शामिल, तीसरे वनडे में आ सकता है नजर

हर्षित राणा की चोट से वापसी हो गई है और उन्हें अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है.

By: Satyam Sengar | Published: June 19, 2026 11:46:31 AM IST

गंभीर का चहीता टीम इंडिया में शामिल.
गंभीर का चहीता टीम इंडिया में शामिल.


भारतीय क्रिकेट टीम के लिए अच्छी खबर सामने आई है. गंभीर के चहीते तेज गेंदबाज हर्षित राणा को अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले के लिए भारतीय टीम में शामिल कर लिया गया है. भारत पहले ही तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना चुका है. अब सीरीज का आखिरी मुकाबला शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा. हर्षित राणा लंबे समय से चोट के कारण टीम से बाहर चल रहे थे. उन्हें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मुंबई में खेले गए अभ्यास मैच के दौरान घुटने में चोट लगी थी.
 
यह मुकाबला आईसीसी मेंस टी20 विश्व कप 2026 से पहले खेला गया था. चोट की वजह से राणा पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे. हालांकि भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर खिताब अपने नाम किया था. राणा की जगह टीम में तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को शामिल किया गया था. सिराज ने टूर्नामेंट के पहले ही मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया और अमेरिका के खिलाफ भारत की 29 रन की जीत में तीन विकेट हासिल किए थे.
 

आईपीएल भी नहीं खेल पाए थे हर्षित राणा

 
चोट के कारण हर्षित राणा आईपीएल 2026 में भी हिस्सा नहीं ले पाए थे. उन्हें तीन बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलना था, लेकिन उनकी जगह टीम ने तेज गेंदबाज नवदीप सैनी को शामिल किया था. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने जानकारी दी कि हर्षित राणा ने बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपना रिहैबिलिटेशन पूरा कर लिया है और अब वह चेन्नई में वनडे टीम के साथ जुड़ चुके हैं.
 

हर्षित का करियर

 
24 साल के हर्षित राणा ने भारत के लिए अब तक 14 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 16 विकेट हासिल किए हैं. उनका गेंदबाजी औसत 27.38 और इकॉनमी रेट 6.21 रहा है. उनकी आखिरी प्रतिस्पर्धी उपस्थिति न्यूजीलैंड के खिलाफ जनवरी में खेली गई घरेलू टी20 सीरीज में हुई थी. राणा को आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए भी भारतीय टीम में जगह मिली है, जहां भारत सात टी20 मुकाबले खेलेगा. वहीं इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम का ऐलान बाद में किया जाएगा.
 
भारत की तीसरे वनडे के लिए टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव, गुरनूर बराड़, हर्ष दुबे, यशस्वी जायसवाल और हर्षित राणा.

Tags: Harshit Rana
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