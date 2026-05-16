Home > क्रिकेट > LSG के खिलाफ मैच में CSK की सबसे बड़ी गलती, इस खिलाड़ी को नहीं खिलाया और हार गए मैच

LSG के खिलाफ मैच में CSK की सबसे बड़ी गलती, इस खिलाड़ी को नहीं खिलाया और हार गए मैच

आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की. मिच मार्श की तूफानी बल्लेबाजी और आकाश सिंह की बेहतरीन गेंदबाजी ने मैच का रुख बदल दिया. पूर्व चयनकर्ता कृष्णमाचारी श्रीकांत ने चेन्नई की रणनीति पर सवाल उठाए.

By: Satyam Sengar | Published: May 16, 2026 5:27:33 PM IST

LSG के खिलाफ मैच में CSK की सबसे बड़ी गलती.
LSG के खिलाफ मैच में CSK की सबसे बड़ी गलती.


इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने दमदार प्रदर्शन करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स को शानदार जीत के साथ हराया. यह मैच इकाना स्टेडियम में खेला गया, जहां लखनऊ के बल्लेबाज मिच मार्श ने तूफानी पारी खेलकर टीम को आसान जीत दिलाई. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही. लखनऊ के तेज गेंदबाज आकाश सिंह ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए रुतुराज गायकवाड़ को जल्दी आउट कर दिया. पूर्व क्रिकेटर ने कहा है कि अगर मैच में अकील हुसैन होते तो नतीजा कुछ और हो सकता था.

इसके बाद उन्होंने संजू सैमसन और उर्विल पटेल को भी पवेलियन भेजा और कुल तीन विकेट हासिल किए. इसके बावजूद चेन्नई ने वापसी की कोशिश की. कार्तिक शर्मा और डेवाल्ड ब्रेविस के बीच अच्छी साझेदारी हुई. कार्तिक ने शानदार 71 रनों की पारी खेली, जबकि ब्रेविस ने 25 रन बनाए. बाद में मोहम्मद शमी ने ब्रेविस को आउट किया. शिवम दुबे ने भी सोलह गेंदों में 32 रन बनाकर टीम को 187  रन और पाँच विकेट के मजबूत स्कोर तक पहुंचाया.

अकील हुसैन को खिलाना चाहिए था

पूर्व भारतीय चयनकर्ता कृष्णमाचारी श्रीकांत ने कहा कि चेन्नई सुपर किंग्स ने रणनीतिक गलती की और वेस्टइंडीज के स्पिनर अकील हुसैन को टीम में शामिल नहीं किया. उनका मानना था कि पिच पर 180 से अधिक रन बन सकते थे और गेंदबाजी संयोजन सही नहीं था. अगर अकील खेलते तो मैच का नतीजा कुछ और हो सकता था.

मार्श का 21 गेंदों में अर्धशतक

लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ की टीम ने आक्रामक शुरुआत की. मिच मार्श और जोश इंग्लिस ने शुरू से ही तेज रन बनाए और चेन्नई के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया. मार्श ने केवल 21 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया. दोनों बल्लेबाजों ने पावरप्ले में ही 86 रन जोड़ दिए, जिससे मैच लखनऊ के पक्ष में चला गया. आठवें ओवर तक टीम 100 के पार पहुंच गई और चेन्नई के गेंदबाज कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाए. मार्श की विस्फोटक बल्लेबाजी के कारण लक्ष्य आसान हो गया और लखनऊ ने 20 गेंद शेष रहते जीत हासिल कर ली.

You Might Be Interested In
Tags: IPL 2026
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

हार्मोन्स रहेंगे हमेशा काबू में!

May 16, 2026

सिर्फ 5 मिनट में एंग्जाइटी गायब!

May 16, 2026

सेहत को नुकसान पहुंचा रहीं गेहूं के आटे की रोटियां

May 15, 2026

59 साल की हुईं ‘धक-धक’ गर्ल

May 15, 2026

तांबे की बोतल पानी पीना है फायदेमंद

May 15, 2026

वट सावित्री पर सुंदर दिखने के लिए लगाएं ये फेस...

May 15, 2026
LSG के खिलाफ मैच में CSK की सबसे बड़ी गलती, इस खिलाड़ी को नहीं खिलाया और हार गए मैच

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

LSG के खिलाफ मैच में CSK की सबसे बड़ी गलती, इस खिलाड़ी को नहीं खिलाया और हार गए मैच
LSG के खिलाफ मैच में CSK की सबसे बड़ी गलती, इस खिलाड़ी को नहीं खिलाया और हार गए मैच
LSG के खिलाफ मैच में CSK की सबसे बड़ी गलती, इस खिलाड़ी को नहीं खिलाया और हार गए मैच
LSG के खिलाफ मैच में CSK की सबसे बड़ी गलती, इस खिलाड़ी को नहीं खिलाया और हार गए मैच