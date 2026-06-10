‘अफगानिस्तान से टेस्ट खेलने किसने कहा? ICC ने क्यों दी इजाजत, इतना खराब खेला..’ भड़के पूर्व क्रिकेटर

भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने पूरी तरह दबदबा बनाया. मैच सिर्फ तीन दिन में खत्म हो गया और भारत ने अपनी टेस्ट इतिहास की सबसे बड़ी पारी वाली जीत दर्ज कर ली. हालांकि भारत की जीत की उम्मीद पहले से ही थी, लेकिन जिस तरह अफगानिस्तान की बल्लेबाजी फेल हुई, उसने फिर से कई सवाल खड़े कर दिए. पूर्व भारतीय क्रिकेटर मदन लाल ने अफगानिस्तान को टेस्ट क्रिकेट का दर्जा दिए जाने पर सवाल उठाया है. उनका कहना है कि उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर अफगानिस्तान को टेस्ट खेलने की मंजूरी क्यों दी गई.

अफगानिस्तान को साल 2017 में आईसीसी ने टेस्ट दर्जा दिया था. इसके बाद 2018 में उसने भारत के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेला था. उस मैच में भी टीम को पारी से हार मिली थी. अब एक बार फिर भारत के खिलाफ टीम की हालत कुछ वैसी ही रही. मदन लाल ने कहा कि इस मैच में अफगानिस्तान ने 152 और 102 रन बनाए. वहीं आठ साल पहले भारत के खिलाफ खेले गए पहले टेस्ट में टीम 109 और 103 रन पर सिमट गई थी. उनका कहना है कि ऐसे मुकाबले टेस्ट क्रिकेट के लिए अच्छे विज्ञापन नहीं हैं.

टेस्ट क्रिकेट अलग खेल है

मदन लाल का मानना है कि टी20 और वनडे में अच्छा खेलना अलग बात है, जबकि टेस्ट क्रिकेट पूरी तरह अलग चुनौती है. उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान टी20 में शानदार टीम है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ियों को लंबे समय तक क्रीज पर टिकना और धैर्य रखना सीखना होगा. उन्होंने यह भी कहा कि अफगानिस्तान में टेस्ट क्रिकेट के लिए जरूरी घरेलू ढांचा और सुविधाएं अभी ज्यादा मजबूत नहीं हैं. इसी वजह से खिलाड़ियों को पांच दिन तक चलने वाले मैचों का अनुभव कम मिलता है.

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