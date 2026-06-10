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‘अफगानिस्तान से टेस्ट खेलने किसने कहा? ICC ने क्यों दी इजाजत, इतना खराब खेला..’ भड़के पूर्व क्रिकेटर

भारत से मिली बड़ी हार के बाद अफगानिस्तान की टेस्ट क्रिकेट में मौजूदगी पर सवाल उठने लगे हैं. पूर्व भारतीय क्रिकेटर मदन लाल ने आईसीसी के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि केवल टी20 और वनडे प्रदर्शन के आधार पर टेस्ट दर्जा नहीं मिलना चाहिए.

By: Satyam Sengar | Published: June 10, 2026 1:03:07 PM IST

अफगानिस्तान पर क्या बोले मदन लाल?
अफगानिस्तान पर क्या बोले मदन लाल?


भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने पूरी तरह दबदबा बनाया. मैच सिर्फ तीन दिन में खत्म हो गया और भारत ने अपनी टेस्ट इतिहास की सबसे बड़ी पारी वाली जीत दर्ज कर ली. हालांकि भारत की जीत की उम्मीद पहले से ही थी, लेकिन जिस तरह अफगानिस्तान की बल्लेबाजी फेल हुई, उसने फिर से कई सवाल खड़े कर दिए. पूर्व भारतीय क्रिकेटर मदन लाल ने अफगानिस्तान को टेस्ट क्रिकेट का दर्जा दिए जाने पर सवाल उठाया है. उनका कहना है कि उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर अफगानिस्तान को टेस्ट खेलने की मंजूरी क्यों दी गई.
 
अफगानिस्तान को साल 2017 में आईसीसी ने टेस्ट दर्जा दिया था. इसके बाद 2018 में उसने भारत के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेला था. उस मैच में भी टीम को पारी से हार मिली थी. अब एक बार फिर भारत के खिलाफ टीम की हालत कुछ वैसी ही रही. मदन लाल ने कहा कि इस मैच में अफगानिस्तान ने 152 और 102 रन बनाए. वहीं आठ साल पहले भारत के खिलाफ खेले गए पहले टेस्ट में टीम 109 और 103 रन पर सिमट गई थी. उनका कहना है कि ऐसे मुकाबले टेस्ट क्रिकेट के लिए अच्छे विज्ञापन नहीं हैं.
 

टेस्ट क्रिकेट अलग खेल है

मदन लाल का मानना है कि टी20 और वनडे में अच्छा खेलना अलग बात है, जबकि टेस्ट क्रिकेट पूरी तरह अलग चुनौती है. उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान टी20 में शानदार टीम है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ियों को लंबे समय तक क्रीज पर टिकना और धैर्य रखना सीखना होगा. उन्होंने यह भी कहा कि अफगानिस्तान में टेस्ट क्रिकेट के लिए जरूरी घरेलू ढांचा और सुविधाएं अभी ज्यादा मजबूत नहीं हैं. इसी वजह से खिलाड़ियों को पांच दिन तक चलने वाले मैचों का अनुभव कम मिलता है.
 

सबा करीम ने किया बचाव

वहीं पूर्व भारतीय विकेटकीपर सबा करीम ने अफगानिस्तान का समर्थन किया है. उनका कहना है कि किसी नई टीम को टेस्ट क्रिकेट में जमने के लिए समय लगता है. उन्होंने बांग्लादेश का उदाहरण देते हुए कहा कि टेस्ट दर्जा मिलने के बाद बांग्लादेश भी कई साल तक संघर्ष करता रहा था, लेकिन आज वही टीम बड़ी-बड़ी टीमों को चुनौती दे रही है. सबा करीम का मानना है कि अफगानिस्तान को भी मौका और समय मिलना चाहिए. अगर टीम को लगातार टेस्ट खेलने का अवसर मिलेगा तो वह आने वाले वर्षों में बेहतर प्रदर्शन कर सकती है.

Tags: afghanistan
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