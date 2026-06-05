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ENG vs NZ: पहला मैच, पहला ओवर, 3 विकेट… 149 साल बाद गजब हो गया, तेज गेंदबाज ने रच दिया इतिहास

England vs New Zealand: इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के अपने पहले ही ओवर में 3 विकेट हासिल किए. वापसी के साथ ही उन्होंने साबित कर दिया कि वह अभी भी इंग्लैंड के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में से एक हैं.

By: Satyam Sengar | Published: June 5, 2026 11:41:53 AM IST

ओली रॉबिन्सन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के अपने पहले ही ओवर में 3 विकेट हासिल किए.
ओली रॉबिन्सन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के अपने पहले ही ओवर में 3 विकेट हासिल किए.


इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन ने टेस्ट टीम में शानदार वापसी करते हुए एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. दो साल से ज्यादा समय बाद इंग्लैंड की टेस्ट टीम में लौटे रॉबिन्सन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के पहले दिन ही कमाल कर दिया. उन्होंने अपनी पहली ही ओवर में तीन बल्लेबाजों को आउट कर इतिहास रच दिया. ओली रॉबिन्सन ने आखिरी टेस्ट मैच फरवरी 2024 में भारत के खिलाफ रांची में खेला था. इसके बाद वह टीम से बाहर थे. लेकिन वापसी के साथ ही उन्होंने साबित कर दिया कि वह अभी भी इंग्लैंड के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में से एक हैं.
 
न्यूजीलैंड की पहली पारी में रॉबिन्सन को दूसरा ओवर फेंकने का मौका मिला. उन्होंने ओवर की तीसरी गेंद पर डेवोन कॉनवे को एलबीडब्ल्यू आउट किया. इसके बाद पांचवीं गेंद पर न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान केन विलियमसन को बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया. विलियमसन का कैच डेब्यू कर रहे एमिलियो गे ने पकड़ा. रॉबिन्सन यहीं नहीं रुके. उन्होंने अपने उसी ओवर की आखिरी गेंद पर रचिन रवींद्र को भी एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया.
 

149 साल के इतिहास में पहली बार

इस तरह उन्होंने एक ही ओवर में तीन विकेट हासिल कर न्यूजीलैंड की शुरुआत पूरी तरह बिगाड़ दी. इस प्रदर्शन के साथ ओली रॉबिन्सन टेस्ट क्रिकेट के 149 साल के इतिहास में पहले इंग्लिश गेंदबाज बन गए हैं, जिन्होंने किसी पारी के अपने पहले ओवर में तीन विकेट लेने का कारनामा किया है. इससे पहले दुनिया के केवल छह गेंदबाज ही ऐसा कर पाए थे.
 

इरफान पठान और नुवान जोयसा भी कर चुके हैं कमाल

किसी टेस्ट पारी के पहले ओवर में तीन विकेट लेने का सबसे बड़ा रिकॉर्ड श्रीलंका के पूर्व तेज गेंदबाज नुवान जोयसा के नाम है. उन्होंने 1999 में जिम्बाब्वे के खिलाफ सिर्फ तीन गेंदों में तीन विकेट लिए थे. भारत के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने भी 2006 में पाकिस्तान के खिलाफ कराची टेस्ट में पहले ही ओवर में हैट्रिक लेकर इतिहास रचा था. उनके अलावा डेनियल विटोरी, हारिस सोहेल, मिशेल स्टार्क और स्कॉट बोलैंड भी यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं. अब ओली रॉबिन्सन का नाम भी इस खास सूची में शामिल हो गया है.

Tags: eng vz nz
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