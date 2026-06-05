ENG vs NZ: पहला मैच, पहला ओवर, 3 विकेट… 149 साल बाद गजब हो गया, तेज गेंदबाज ने रच दिया इतिहास

इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन ने टेस्ट टीम में शानदार वापसी करते हुए एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. दो साल से ज्यादा समय बाद इंग्लैंड की टेस्ट टीम में लौटे रॉबिन्सन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के पहले दिन ही कमाल कर दिया. उन्होंने अपनी पहली ही ओवर में तीन बल्लेबाजों को आउट कर इतिहास रच दिया. ओली रॉबिन्सन ने आखिरी टेस्ट मैच फरवरी 2024 में भारत के खिलाफ रांची में खेला था. इसके बाद वह टीम से बाहर थे. लेकिन वापसी के साथ ही उन्होंने साबित कर दिया कि वह अभी भी इंग्लैंड के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में से एक हैं.

न्यूजीलैंड की पहली पारी में रॉबिन्सन को दूसरा ओवर फेंकने का मौका मिला. उन्होंने ओवर की तीसरी गेंद पर डेवोन कॉनवे को एलबीडब्ल्यू आउट किया. इसके बाद पांचवीं गेंद पर न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान केन विलियमसन को बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया. विलियमसन का कैच डेब्यू कर रहे एमिलियो गे ने पकड़ा. रॉबिन्सन यहीं नहीं रुके. उन्होंने अपने उसी ओवर की आखिरी गेंद पर रचिन रवींद्र को भी एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया.

149 साल के इतिहास में पहली बार

इस तरह उन्होंने एक ही ओवर में तीन विकेट हासिल कर न्यूजीलैंड की शुरुआत पूरी तरह बिगाड़ दी. इस प्रदर्शन के साथ ओली रॉबिन्सन टेस्ट क्रिकेट के 149 साल के इतिहास में पहले इंग्लिश गेंदबाज बन गए हैं, जिन्होंने किसी पारी के अपने पहले ओवर में तीन विकेट लेने का कारनामा किया है. इससे पहले दुनिया के केवल छह गेंदबाज ही ऐसा कर पाए थे.

इरफान पठान और नुवान जोयसा भी कर चुके हैं कमाल