भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज, इंग्लैंड ने स्क्वॉड का किया ऐलान, कब से खेले जाएंगे मैच?

इंग्लैंड क्रिकेट ने भारत के खिलाफ होने वाले एकमात्र टेस्ट मैच के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. यह मुकाबला 10 जुलाई से ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा. महिला क्रिकेट के लिए यह मैच बेहद खास होने वाला है, क्योंकि पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर महिला टेस्ट मैच आयोजित किया जाएगा.

इस मुकाबले में इंग्लैंड की टीम की कप्तानी नट स्किवर-ब्रंट करेंगी. यह पहला मौका होगा जब नट स्किवर-ब्रंट टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड की कप्तानी संभालेंगी. टीम में अनुभवी खिलाड़ियों के साथ-साथ युवा प्रतिभाओं को भी मौका दिया गया है. हीथर नाइट, टैमी ब्यूमोंट और एमी जोंस जैसी अनुभवी खिलाड़ी टीम का हिस्सा हैं, जो अपने अनुभव से टीम को मजबूती देंगी.

पांच खिलाड़ियों को मिल सकता है टेस्ट डेब्यू का मौका

इंग्लैंड की इस टीम में पांच ऐसी खिलाड़ी शामिल हैं, जिन्होंने अभी तक टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला है. एलिस कैप्सी, टिली कोर्टीन-कोलमैन, मैडी विलियर्स, ग्रेस पॉट्स और एली थ्रेल्केल्ड को पहली बार टेस्ट टीम में जगह मिली है. इनमें ग्रेस पॉट्स और एली थ्रेल्केल्ड ने अभी तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी डेब्यू नहीं किया है. वहीं, इंग्लैंड की पिछली टेस्ट सीरीज जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2024-25 महिला एशेज में खेली गई थी, उसमें शामिल कुछ खिलाड़ियों को इस बार टीम में जगह नहीं मिली है. सोफिया डंकली, बेस हीथ, डैनी व्याट-हॉज, चार्ली डीन, रायना मैकडोनाल्ड-गे और केट क्रॉस जैसे नाम इस टीम से बाहर हैं.

लॉर्ड्स टेस्ट को लेकर इंग्लैंड में उत्साह

इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की महिला क्रिकेट निदेशक क्लेयर कॉनर ने कहा कि नट स्किवर-ब्रंट की कप्तानी में टीम को मजबूत बनाया गया है. उन्होंने कहा कि टेस्ट क्रिकेट महिला क्रिकेट का सबसे चुनौतीपूर्ण और खास फॉर्मेट है. लॉर्ड्स में होने वाला यह पहला महिला टेस्ट उन खिलाड़ियों के लिए यादगार पल होगा, जो इसमें इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व करेंगी.

इंग्लैंड टीम: नट स्किवर-ब्रंट (कप्तान), टैमी ब्यूमोंट, लॉरेन बेल, माया बूशियर, एलिस कैप्सी, टिली कोर्टीन-कोलमैन, सोफी एक्लेस्टोन, लॉरेन फिलर, एमी जोंस, हीथर नाइट, एमा लैम्ब, ग्रेस पॉट्स, एली थ्रेल्केल्ड, मैडी विलियर्स और इस्सी वोंग.